Мастера стричь купюры: в парикмахерской сказали одну цену, а в итоге потребовали вдвое больше

Многие женские проблемы, перед которыми пасуют лучшие психоаналитики, легко решает парикмахер второй категории. У героини этого сюжета проблемы появились из-за парикмахера.



Варвара Фролова:

Все началось с того, что через неделю у меня будет большая видеосъёмка, и я захотела сделать прекрасный образ, как любая девушка. Это очень важно.

Я решила, во что бы то ни стало выбрать лучшего стилиста. Сделать выбор в пользу столичной студии красоты по адресу: проспект Независимости, 91, девушке помогли солидный сайт заведения и звучное имя мастера. Варвара Фролова:

Мне администратор четко сказала, что на длину 50 сантиметров волос – окраска плюс стрижка будет стоить 160 рублей. Надо сказать, цена за данную услугу достаточно солидная, но, памятуя о том, что красота требует не только жертв, но и денежных вливаний, девушка отправилась в салон. Вполне довольная результатом окрашивания, Варвара никак не ожидала, что мастер приступит к окрашиванию повторно, бравируя профессиональной лексикой. Заподозрив неладное, девушка попросила чек.



Варвара Фролова:

И тут, когда я сижу с краской на голове, мне говорят: «Ваш чек – 379 рублей». У меня был шок, потому что у меня не было столько денег, меня не предупреждали. Внутреннее состояние у меня было кошмарное, потому что я знала – сейчас я встать, уйти не могу.

У меня мокрая голова с краской несмытой, у меня нет денег это всё оплатить, меня никто не предупреждал. Девушка долго не могла понять, откуда взялась астрономическая сумма. Пыталась Варвара объяснить мастеру и то, что не рассчитывала на сумму, превышающую 200 рублей.



Варвара Фролова:

Они начали спорить: «Ну что ж, звоните родственникам, пусть привозят Вам деньги», – и никак не шли на встречу. Это было бы честно – вернуть мне деньги, но я понимаю, что ребята очень хорошо юридически подготовлены. У них в салоне работает юрист.

В каком нормальном салоне есть ещё юрист? Который просто двухметровый дядя – сидит и выколачивает деньги с людей. В общей сложности, Варвара с супругом провели в салоне 5 часов. За это время девушку дважды выкрасили в рыжий цвет, выбили чек, в два раза превышающий цену в прейскуранте. Кстати, о стрижке никто и не вспомнил.

После того, как у Варвары закончились купюры – у мастера пропал энтузиазм. В конце концов, Варваре и ее супругу надоело призывать к совести мастера, и пара выложила практически 400 рублей. Девушка признается – на мастера очень обижена и рекомендовать кому-либо Александра она не будет. Судя по всему, мастера эмоции и впечатления клиентки нисколько не заботят, а напрасно. Опытные мастера подчеркивают: талант талантом, но сама репутация – дорогого стоит.



Анастасия Яткова, стилист-парикмахер:

Клиент счастливый, довольный обслуживанием, приводит 7-8 новых человек. Если отзыв плохой – как правило, он уводит более 11 человек, это очень много.

Вот он – столичный маэстро, светило парикмахерского искусства, звезда нашего сюжета. Мужчина пытается нас убедить: деньги – последнее, о чем он думает во время работы.



Александр Сергеенко парикмахер:

Бывает, что человек – например, ты находишься на производстве – увлечён процессом самим, не думаешь о цене. Я думал о формулах, которые ей применить, какая тут цена?

Кажется, мужчина искренне недоумевает, в чём разница между суммами в 160 и 395 рублей. К сожалению, не усматривает мастер ничего предосудительного и в том, чтобы во время работы завысить стоимость услуги в пару раз, не сообщив об этом клиенту. Александр Сергеенко:

Добро пожаловать, потребители. Мы вас всех любим. Человек, видать, на размер своего кошелька рассчитывал, и всё – мы выполнили работу по факту. Кстати, когда с Варвары и ее супруга мастер требовал деньги, то на помощь призвал юриста. Однако, мы позволили себе усомниться в компетентности данного сотрудника, ведь сложившаяся ситуация показала: с законом «О защите прав потребителей» не знакомы ни Александр Сергеенко, ни его юридический помощник.



В ситуации парикмахер видит вину исключительно Варвары. Таким образом, давая понять всем своим будущим клиентам: в том случае, если вам посчастливилось попасть к маэстро – цены уточнять следует на каждом этапе работы.

Для того, чтобы потом не хвататься за свежеокрашенную голову. Александр Сергеенко:

Хочешь узнать цену – это твоя святая обязанность. Пойди, узнай. Однако, по закону, сообщить об изменении в ценнике – святая обязанность именно мастера, а не клиента. Если мастер, конечно, не изъявляет желание поработать бесплатно. В противном случае, дополнительные манипуляции клиент вправе не оплачивать.



Наталья Шавель, юрист:

Так как Вас не предупредили о том, что в процессе оказания услуг может быть цена изменена, могут быть Вам оказаны некие дополнительные услуги, исполнитель данной услуги не вправе требовать с Вас оплаты сверх оговорённой суммы. Соответственно, Вы можете обратиться с письменным заявлением к исполнителю с требованием вернуть Вам денежные средства сверх оговорённой суммы.

В рамках закона «О защите прав потребителей», срок удовлетворения вашего требования – 7 дней. Таким образом, в ближайшее время Варвара справедливо рассчитывает получить деньги, уплаченные сверх первоначальной суммы заказа, обратно. Мы, в свою очередь, надеемся, что юрист программы для обеих сторон ситуацию прокомментировал доступным языком, а это значит, что в скором времени конфликт в студии красоты будет разрешён. Без нашего повторного участия.