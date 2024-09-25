Ирина Акулович о VIDEOBEL.BY: мы – не YouTube, забудьте это сравнение!

Теперь некоторые общественно-политические программы нашего телеканала можно смотреть онлайн благодаря новому мультимедийному порталу VIDEOBEL.BY, который недавно запустили в Беларуси. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович. Юрий Царев, ведущий:

Яркое событие в белорусском медиапространстве: открылся портал VIDEOBEL.BY. Это наш ответ YouTube? Какая цель у этой платформы?

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Это не ответ YouTube, конечно, мы должны это четко понимать. Я говорила о том, что это не YouTube, не Facebook, не Instagram, не Twitter, не Telegram. Это платформа VIDEOBEL.BY. Это такой своеобразный ресурс, который позволяет нам работать на своей площадке. Прежде всего понимать, что видео с этой площадки никто никогда не удалит, потому что ему не понравится какой-то контент. Мы понимаем, что это наша площадка и мы на ней работаем. Задача, конечно, ставилась такая, чтобы собрать весь общественно-политический контент, который производится у нас в стране, достаточно быстро его размещать, сделать удобным для пользователя и продвигать. Над каждым видео нужно достаточно много работать, мы действительно работаем над каждой программой, над каждым отрезком.