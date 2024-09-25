Именно отсюда начался каменный Минск. Рассказываем историю создания Верхнего города
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
У каждого города есть свое лицо, характер и привычки. Но главное – своя история. Сердце белорусской столицы, а значит, и всей страны, Верхний город. Именно здесь сильнее всего ощущается дух старого Минска. Сегодня погуляем по площади Свободы, старинным кварталам и с головой окунемся в прошлое.
С XVI века эта площадь хранит в своей памяти историю. Сколько же названий она поменяла – «Высокое место», «Верхний рынок», «Ратушная площадь», «Соборная», площадь Свободы. Именно отсюда начался каменный Минск. Здесь селились богатые и влиятельные горожане, находился административный, торговый и культурный центр, а также самые важные городские здания. Одно из них – ратуша с непростой судьбой. Она пережила многое, вплоть до полного разрушения. Но возродилась. В 2003 году на старом месте возвели новую – причем строго по архивным документам. Однако она имеет свою особенность.
Екатерина Шаповалова, экскурсовод:
Она неправильная, неклассическая. Классическая европейская ратуша, например, в Несвиже, должна быть окружена торговыми рядами. Наша же ими не окружена. Торговые ряды словно оторвались и убежали на другой конец площади. И окружают костел Святого Иосифа.
Подробности в видео.