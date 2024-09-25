Именно отсюда начался каменный Минск. Рассказываем историю создания Верхнего города

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

У каждого города есть свое лицо, характер и привычки. Но главное – своя история. Сердце белорусской столицы, а значит, и всей страны, Верхний город. Именно здесь сильнее всего ощущается дух старого Минска. Сегодня погуляем по площади Свободы, старинным кварталам и с головой окунемся в прошлое.