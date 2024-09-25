Колоритная агроусадьба с контактным зоопарком. В этом месте можно провести выходные и познакомиться с белорусскими традициями

Ольга Ераховец, хозяйка агроусадьбы: Захотелось, у нас большая семья, чтобы для себя было, где собираться, пришла такая идея, потом стали приезжать какие-то друзья. Видишь восторг детей, как они эти животных тискают, смотрят. Открытие – корова. Хотя раньше в нашей деревне, мы сами отсюда родом, здесь было два стада под 100 голов.

Самый лучший комплимент – у вас, как у бабушки. На фазенде чудесно в любое время года. С трудом верится, что когда-то здесь была деревенская свалка. Но нашей героине вместе с семьей за три года удалось сотворить чудо. О жизни и традициях предков рассказывают в белорусской хатке. Здесь как в народной сказке. Отматываем пленку на век назад и погружаемся в прошлое. Каждый предмет здесь оригинальный, оттого так тепло и душевно. И вместе с тем удивляешься, как без умной техники, наши прапрадеды успевали все: накормить детей, вышить сорочки и вырастить урожай в поле. С новым поколением хозяюшка обожает устраивать квесты. Ретровещицы что кроссворд, раскусить их функцию – ох, как непросто.