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По Беларуси местами пройдут долгожданные дожди

25 сентября 2024 08:22
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До этого дня в Беларуси и намеков не было, что практически на исходе сентябрь. 25 сентября характер погоды начинает меняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По Беларуси местами пройдут долгожданные дожди-2

Будет постепенно холодать, а местами пройдут долгожданные дожди. В некоторых районах с грозами. Потребность в осадках наиболее велика в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Там сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

За минувшие сутки в стране были ликвидированы два возгорания на торфяниках и семь лесных пожаров.

# Погода в Беларуси

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