По Беларуси местами пройдут долгожданные дожди

До этого дня в Беларуси и намеков не было, что практически на исходе сентябрь. 25 сентября характер погоды начинает меняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет постепенно холодать, а местами пройдут долгожданные дожди. В некоторых районах с грозами. Потребность в осадках наиболее велика в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Там сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

За минувшие сутки в стране были ликвидированы два возгорания на торфяниках и семь лесных пожаров.