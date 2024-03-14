Гомельский химзавод отгрузил белорусским аграриям 20 тыс. тонн фосфорных удобрений

В Беларуси к весенним работам в полях приступили четыре региона: Брестская, Гомельская, Гродненская и Минская области. Первоочередная задача аграриев – правильно подготовить землю под яровой сев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси посеяно более 6 тысяч гектаров зерновых.

Учитывая отсутствие плодородных черноземов на территории страны, внесение удобрений в почву – обязательный этап для всех хозяйств. Ими запасаться стали еще зимой. С начала года Гомельский химический завод поставил белорусским сельхозорганизациям 20 тысяч тонн фосфорных удобрений. Составы добавок зависят от потребностей заказчика.

Дмитрий Черняков, директор Гомельского химического завода:

Мы можем предлагать с различным набором микро- и макроэлементов под различные культуры, под различного потребителя. Здесь, конечно же, у нас богатейший опыт работы с нашими соседями, Российской Федерацией, которая пользуется нашими удобрениями, микроэлементами. Думаю, что и белорусским аграриям можем предложить уже наработанную практику применения и использования удобрений.