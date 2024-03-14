Первый взрослый документ. Дети сотрудников милиции получили паспорта из рук министра

Этой церемонией мы показываем преемственность поколений, – заявил министр внутренних дел Беларуси, вручая паспорта детям сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый взрослый документ в торжественной обстановке получили также лицеисты, воспитанники военно-патриотических клубов. Были на церемонии и те, кто, несмотря на юный возраст, проявил мужество и помог в задержании преступников. В Минск ребята приехали из разных уголков Беларуси.

Анастасия Молчанова, учащаяся Россонской средней школы имени П.М. Машерова:

Это очень почетно, что я приехала в Минск, впервые получаю свой первый паспорт. Для меня это большая честь. Очень радостно и волнительно одновременно.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Уверен, что сегодня, в Год качества, как говорит наш Президент, если каждый будет делать что должен, уверен, что при таком подходе у нас все получится и наша страна будет развиваться.