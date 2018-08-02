Новости экономики за 02.08.2018

Новости Беларуси. Хорошая новость для тех, кто пока не обзавёлся собственным жильём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Хорошая новость для тех, кто пока не обзавёлся собственным жильём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регионы начали снижать плату за проживание в общежитии. Первой урезала ценник Минская область. В жировках за август суммы будут в три раза меньше, чем за предыдущий месяц. Теперь для определения размера платы за пользование жилым помещением будет применяться специальная формула перемножения корректирующих коэффициентов. При вычислении будет учитываться местоположение, категория общежития, степень благоустройства и общая площадь занимаемого помещения.
ЭКОЛОГИЧНАЯ ПРОСТОТА
Белорусские учёные разработали и готовы презентовать целую линейку электровелосипедов. На выставке в конце августа будут представлены городской электровелосипед, изделия на базе складных рам и женские. В линейке будут модели, отличающиеся по размерам и назначению. Кстати, на заводе академии наук сейчас подготавливается специальный сборочный цех по выпуску индивидуального электротранспорта, и как только изделия пройдут испытания и сертификацию, начнётся их производство.
Инфляция в Беларуси замедлилась благодаря ценам на фрукты и овощи
Волк и Заяц из «Ну, погоди» появились на монетах банка России