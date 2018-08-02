Новости экономики за 02.08.2018

Новости Беларуси. Хорошая новость для тех, кто пока не обзавёлся собственным жильём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ИП смогут самостоятельно выбирать режим налогообложения

Регионы начали снижать плату за проживание в общежитии. Первой урезала ценник Минская область. В жировках за август суммы будут в три раза меньше, чем за предыдущий месяц. Теперь для определения размера платы за пользование жилым помещением будет применяться специальная формула перемножения корректирующих коэффициентов. При вычислении будет учитываться местоположение, категория общежития, степень благоустройства и общая площадь занимаемого помещения. ЭКОЛОГИЧНАЯ ПРОСТОТА