Михаил Орда назвал дело Международной организации труда против Беларуси манипуляцией и фальсификацией

Дело против Беларуси в Международной организации труда – это манипуляция и фальсификация. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, комментируя ход рассмотрения МОТ ситуации в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там пытаются обвинить нас в том, что якобы люди не имеют возможности объединиться в профсоюзы и заключать коллективные договоры. Вот несколько цифр в противовес их утверждениям. Сейчас в Беларуси более 90 % занятых в экономике являются членами профессиональных союзов и действует свыше 20 тысяч коллективных договоров с дополнительными гарантиями для работников.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Западные страны сегодня отчетливо у себя понимают и представляют, что они проигрывают незаконными своими действиями, проигрывают санкционную войну против Беларуси. И пытаются всяческими действиями своими втянуть в эту грязную свою работу другие страны, международные организации. Площадка Международной организации труда, которую сегодня начинает активно ими использоваться для легализации своих действий, конечно, очень настораживает.

Те голоса, которые здесь звучат, они замалчиваются или же каким-то образом хитрыми действиями их пытаются не слышать. Это Всемирная федерация профсоюзов, это Конфедерация профсоюзов нашего региона, СНГ, которые четко заявили и сказали о том, что сегодня нельзя принимать какие-либо действия против трудящихся, тем более что эти действия не имеет право никаким образом принимать организация труда.