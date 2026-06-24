Инженерная элита страны! Более 170 выпускников БГУИР окончили университет с отличием

«Инженерную элиту» наградили в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. В торжественной церемонии приняли участие более 170 выпускников, которые окончили университет с отличием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красные дипломы получили молодые инженеры и представители IT-направления. Все они проявили себя в научной деятельности и инновационных проектах.

Александра Щукина, выпускница факультета информационной безопасности БГУИР:

Я участвовала в 4 научных конференциях. У меня, наверное, 6 публикаций за время учебы по разным направлениям. Это и информационная специальность, и углубленный английский технический язык, и физика. Физике особенно много посвятила время на втором курсе. Даже на республиканской конференции удалось поучаствовать от университета.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Выпускники – это отдельная категория. Это молодые люди, которые уже приобрели необходимый фундамент знаний и опыт практической работы. В том числе это те люди, которые проявили себя в рамках работы над дипломным проектом и получили не только желанный диплом о высшем образовании, но и получили квалификацию, которая позволит им потом успешно двигаться по карьерной лестнице.

БГУИР продолжает тесное сотрудничество с Национальной академией наук. В рамках совместных программ ведутся разработки в области высокопроизводительных вычислений, микроэлектроники и космических технологий. Увидеть Победу в деталях – студенты БГУИР восстанавливают старые фото с помощью ИИ.