Инженерная элита страны! Более 170 выпускников БГУИР окончили университет с отличием
«Инженерную элиту» наградили в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. В торжественной церемонии приняли участие более 170 выпускников, которые окончили университет с отличием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Красные дипломы получили молодые инженеры и представители IT-направления. Все они проявили себя в научной деятельности и инновационных проектах.
Александра Щукина, выпускница факультета информационной безопасности БГУИР:
Я участвовала в 4 научных конференциях. У меня, наверное, 6 публикаций за время учебы по разным направлениям. Это и информационная специальность, и углубленный английский технический язык, и физика. Физике особенно много посвятила время на втором курсе. Даже на республиканской конференции удалось поучаствовать от университета.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Выпускники – это отдельная категория. Это молодые люди, которые уже приобрели необходимый фундамент знаний и опыт практической работы. В том числе это те люди, которые проявили себя в рамках работы над дипломным проектом и получили не только желанный диплом о высшем образовании, но и получили квалификацию, которая позволит им потом успешно двигаться по карьерной лестнице.
БГУИР продолжает тесное сотрудничество с Национальной академией наук. В рамках совместных программ ведутся разработки в области высокопроизводительных вычислений, микроэлектроники и космических технологий.
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Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:
Мы собираемся запустить новые спутники. Уже несколько запущено. Это обработка, конечно, информации со спутников. И вообще исследование технологий спутниковой связи, ну и другие направления. Но и вообще молодежь сегодня, особенно в
IT-сфере, она даже более креативна, чем уже более взрослое поколение. У нее появляются новые идеи, предложения, понимание, как это сделать.
В нынешнем году БГУИР планирует принять более 2,5 тысяч первокурсников. Наиболее востребованные направления – «Программная инженерия», «Информатика и технологии программирования» и «Информационная безопасность».