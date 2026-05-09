Увидеть Победу в деталях – студенты БГУИР восстанавливают старые фото с помощью ИИ

Кадры, которые сегодня едва ли кого-то оставят равнодушным. Это то, что еще десяток лет назад нам показалось бы фантастикой. И в этом смысле ИИ сегодня – прекрасный инструмент. С его помощью наша история обретает цифровое бессмертие. Ожившие лица героев, виртуальные книги памяти и фильмы, созданные нейросетью. Сложные алгоритмы в удобный и универсальный инструмент сохранения правды о Великой Отечественной превращают студенты Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. О цифровой связи поколений и Великой Победе в мельчайших деталях – репортаж Даниила Дроботова.

То, что раньше хранилось в семейных альбомах, здесь обретает новую жизнь. Свою «Виртуальную книгу памяти» студенты БГУИР создают на основе личных архивов. Ребята приносят семейные реликвии, а участники проекта оцифровывают старые фото, фронтовые карты и наградные листы. Если снимок почти уничтожен временем, на помощь приходит искусственный интеллект: он бережно восстанавливает утраченные детали, возвращая героям их истинные черты.

Павел Арсенович, студент факультета информационных технологий и управления БГУИР:

Когда узнаешь очень много историй, которые не открыты всем, а приходят от бабушек, дедушек, во-первых, чувствуешь гордость за людей, которые жили в то время и совершили огромный подвиг. А учитывая то, что в этой Книге памяти есть истории моей семьи, то за них я тоже чувствую гордость. И мне нравится, что эти истории хранятся не только в пределах моей семьи, а я могу об этом рассказать всем желающим. Не только треугольники, но и секретки – рассказываем о письмах военных лет и военной цензуре.

Но статика фотографий – лишь начало. К 9 Мая ребята подготовили два фильма из цикла «Не про войну», посвященных женщинам – героям Беларуси. Это попытка с помощью нейросетей уловить мимику и взгляд тех, кого уже нет с нами. На создание одного такого фильма уходит от двух до пяти часов кропотливого труда. Добиться естественности в каждом движении цифрового образа – задача непростая.

Вероника Филипович, учащаяся филиала БГУИР «Минский радиотехнический колледж»:

Главная сложность – это правильно объяснить искусственному интеллекту, как создать видео. В первую очередь сложность возникала в том, чтобы найти, на каком языке нейросеть оптимально понимает запрос. Она может на русском не так понимать, может при переводе на своих серверах получаться двусмысленно и из-за этого неточно. Также надо нейросети было вводить наиболее узкие рамки, чтобы она не фантазировало ничего лишнего.

При этом современные инструменты дают возможность невероятно ускорить процесс. На что раньше у режиссеров и сценаристов уходили месяцы, а то и годы работы, нейросеть собирает воедино всего за 10 минут прямо на наших глазах. Коренной житель столицы вспомнил первые дни Великой Отечественной.

Еще одна идея студентов университета – проект «Скульптура 360 градусов». Это оцифровка работ Валентина Занковича, соавтора мемориала в Хатыни. 20 виртуальных аналогов монументальных композиций уже готовы.

В специальном павильоне фигуры ставят на поворотную платформу. Каждые 10 градусов – снимок. После серии из 36 кадров программа склеивает их в единое интерактивное фото, где вручную правится каждая деталь.

Максим Максак, ведущий инженер пресс-службы БГУИР:

Чтобы их могли увидеть все желающие, студенты, сотрудники, наш центр информатизации и инновационных разработок написал специальный скрипт, который позволяет эти все фотографии собрать в единую галерею и их размещать на какой-либо страничке в интернете. И можно все посмотреть, как это нынче сделано.