В Брестской области испытывают новые сорта озимой пшеницы из Орловской области России
В Беларуси стартовала уборочная кампания. Первыми к жатве приступили аграрии Брестской области. В хозяйстве «Молодая гвардия» на юго-западе страны уже вышли в поле первые комбайны – здесь убирают озимый ячмень. Всего под эту культуру в регионе отвели 34 тысячи гектаров, площади увеличили по сравнению с 2025 годом.
При этом работа идет не только над нынешним урожаем, но и будущим. В Брестской области испытывают новые сорта озимой пшеницы из Орловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект стал продолжением межрегионального сотрудничества и должен помочь определить наиболее перспективные и устойчивые семена для белорусских условий.
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Первые кадры уборочной – 2026. Одновременно на уборке ячменя задействовали пять комбайнов для того, чтобы проверить технику в деле. Эти экипажи первыми стартуют в стране. И первая уборочная в статусе старшего комбайнера – у Евгения Рацкевича. До этого молодой механизатор работал в тандеме с отцом. Теперь ответственности вдвое больше. Движет парнем мечта о собственном доме, ради нее готов трудиться от зари до зари.
Евгений Рацкевич, старший комбайнер сельхозпредприятия «Молодая гвардия»:
Кондиционер, все есть. В принципе, можно работать неплохо. Сама атмосфера нравится как-то. Ну и да, подзаработать тоже хотелось бы.
Сигнал к старту – влажность зерна. На этих полях она составляет 14 %. Оптимально, чтобы отправить урожай в бункер. Отдача с гектара – больше 50 центнеров. Всего предстоит убрать 280 гектаров. Но созрело пока два поля. На них и устроят тест-драйв для всего технического звена. К слову, для руководителя эта уборочная – первая в должности. И старт обещает быть уверенным.
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Олег Бегаль, директор сельхозпредприятия «Молодая гвардия»:
Доработка, досушка зерна будет минимальная. Это оптимальные затраты при заготовке. Столь ранняя уборка связана с засушливой погодой. Поэтому пришло к тому, что мы одни из первых.
Налево посмотришь – «Система» колосится. Направо – «Ермоловка». Два высокопроизводительных российских сорта озимой пшеницы тестируют на полях хозяйства «Вознесенский» Жабинковского района. Под каждый отвели по 25 гектаров. Пилотные партии семян из Орловской области отправились по всей Брестской. Из зимовки культура вышла уверенно. Несмотря на экстремальный минус, семена оказались устойчивы к нашему климату. И сейчас поле как раз на стадии колошения.
Подробности в видео.