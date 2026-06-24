В Беларуси стартовала уборочная кампания. Первыми к жатве приступили аграрии Брестской области. В хозяйстве «Молодая гвардия» на юго-западе страны уже вышли в поле первые комбайны – здесь убирают озимый ячмень. Всего под эту культуру в регионе отвели 34 тысячи гектаров, площади увеличили по сравнению с 2025 годом. При этом работа идет не только над нынешним урожаем, но и будущим. В Брестской области испытывают новые сорта озимой пшеницы из Орловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект стал продолжением межрегионального сотрудничества и должен помочь определить наиболее перспективные и устойчивые семена для белорусских условий. Какие виды на урожай у аграриев и как проходит начало жатвы – репортаж Кристины Протосовицкой.

Первые кадры уборочной – 2026. Одновременно на уборке ячменя задействовали пять комбайнов для того, чтобы проверить технику в деле. Эти экипажи первыми стартуют в стране. И первая уборочная в статусе старшего комбайнера – у Евгения Рацкевича. До этого молодой механизатор работал в тандеме с отцом. Теперь ответственности вдвое больше. Движет парнем мечта о собственном доме, ради нее готов трудиться от зари до зари.

Евгений Рацкевич, старший комбайнер сельхозпредприятия «Молодая гвардия»:

Кондиционер, все есть. В принципе, можно работать неплохо. Сама атмосфера нравится как-то. Ну и да, подзаработать тоже хотелось бы. Сигнал к старту – влажность зерна. На этих полях она составляет 14 %. Оптимально, чтобы отправить урожай в бункер. Отдача с гектара – больше 50 центнеров. Всего предстоит убрать 280 гектаров. Но созрело пока два поля. На них и устроят тест-драйв для всего технического звена. К слову, для руководителя эта уборочная – первая в должности. И старт обещает быть уверенным. Готово более 65% техники! Как идет подготовка к большой уборочной кампании в Гродненской области?

Олег Бегаль, директор сельхозпредприятия «Молодая гвардия»:

Доработка, досушка зерна будет минимальная. Это оптимальные затраты при заготовке. Столь ранняя уборка связана с засушливой погодой. Поэтому пришло к тому, что мы одни из первых.