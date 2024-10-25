Инвестиции со вкусом! Какие новые конфеты появятся на продуктовых полках белорусов?

Белорусы любят достигать высот. Причем это касается всех сфер деятельности. К примеру, наши продукты питания востребованы во многих странах мира из-за высоких стандартов качества и неповторимого вкуса. Этот день подарил белорусам новые конфеты. На кондитерской фабрике в Ивенце открылась новая линия по производству мягкой карамели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало возможным благодаря госпрограмме «Один район – один проект», инициированной главой государства. Только за прошлый год в стране было создано около сотни импортозамещающих производств. Казалось бы, просто конфета, а в ней и укрепление экономики, и создание новых рабочих мест, и активизация инвестиционной деятельности. Сколько ингредиентов! Да и просто это вкусно и намного полезнее импортных аналогов. В основе – только натуральные компоненты. Всего в линейке 9 видов разных форм и вкусов.