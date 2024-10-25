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Инвестиции со вкусом! Какие новые конфеты появятся на продуктовых полках белорусов?

25 октября 2024 17:12
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Белорусы любят достигать высот. Причем это касается всех сфер деятельности. К примеру, наши продукты питания востребованы во многих странах мира из-за высоких стандартов качества и неповторимого вкуса. Этот день подарил белорусам новые конфеты. На кондитерской фабрике в Ивенце открылась новая линия по производству мягкой карамели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Это стало возможным благодаря госпрограмме «Один район – один проект», инициированной главой государства. Только за прошлый год в стране было создано около сотни импортозамещающих производств. Казалось бы, просто конфета, а в ней и укрепление экономики, и создание новых рабочих мест, и активизация инвестиционной деятельности. Сколько ингредиентов! Да и просто это вкусно и намного полезнее импортных аналогов. В основе – только натуральные компоненты. Всего в линейке 9 видов разных форм и вкусов. 

О том, как новая продукция дарит перспективы целому городскому поселку, – в репортаже Алеси Ивановой. 

Инвестиции со вкусом! Какие новые конфеты появятся на продуктовых полках белорусов?-2

Инвестиции со вкусом. Мягкая карамель – продукт, уникальный не только для кондитерской фабрики, но и Беларуси. До этого подобные сладости импортировались из-за рубежа. Сейчас вопрос снят. Машинист Оксана Шкут – контролирует финальный этап производства конфет с начинкой. Специально для карамельной новинки на предприятии разработали яркий дизайн упаковки. Но главное ведь – вкус внутри.

Инвестиции со вкусом! Какие новые конфеты появятся на продуктовых полках белорусов?-4

Оксана Шкут, машинист кондитерской фабрики:
Подается нам конфета по ленте. Мы открываем заслонку. И попадает конфета в барабан, заворачивается в этикетку. 

В минуту производственная линия выпускает около двухсот конфет. К запуску инновационного продукта на фабрике выделили дополнительные площади. А вся линейка создается на базе китайского оборудования. Такой выбор объясняется стоимостью техники. Она в 4 раза дешевле европейских аналогов и в 2 раза – турецких.

Инвестиции со вкусом! Какие новые конфеты появятся на продуктовых полках белорусов?-6

Алеся Иванова, корреспондент:
Для производства инновационной продукции на новом оборудовании разработана линейка из 9 разных видов конфет трех форм – в виде батончика, пластинки и с начинкой. В основе только натуральные компоненты – это яблочное пюре без добавления консервантов.

Далее смотрите в видео

# Предприятия Беларуси # Продукты питания # Алеся Иванова

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