Наталья Кочанова встретилась с послом Сербии в Беларуси – изучили перспективы сотрудничества

Беларусь и Сербия нацелены на укрепление взаимоотношений по всем сферам. Есть направления, где потенциал стран еще раскрыт не в полной мере. Необходимо нарастить темпы в области экономического сотрудничества. Об этом шла речь в Совете Республики на встрече Натальи Кочановой с послом Сербии в Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В культурной и религиозной сферах между нашими государствами уже есть определенные договоренности. Так, уже в эти выходные в Минске будет заложена капсула храма в честь Саввы Сербского. В условиях международной турбулентности, когда мир меняется стремительными темпами, важен каждый канал общения между странами. Укрепление дружеских и доверительных отношений Беларуси и Сербии – своеобразный ответ на санкции коллективного Запада. Межпарламентское сотрудничество играет ключевую роль в этом процессе. В Национальном собрании действует рабочая группа по сотрудничеству с Парламентом Сербии.

Дмитрий Жук, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с Парламентом Сербии: Парламентарии как элемент инородной дипломатии могут внести очень существенный вклад в поддержание мира на нашей планете. Очень важны побратимские связи между нашими городами. Примеры таких договоров в нашей истории существуют.

Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:

Касательно межпарламентского сотрудничества – у нас также ряд проектов, ряд направлений, по которым можно двигаться. Визиты у нас достаточно частые. Народная дипломатия является очень-очень важной. Мы только что основали новый состав нашего Парламента в этом году.

Наши страны связывает давнее партнерство и взаимная поддержка на международных площадках. Уже в ноябре отметят 30-летие установления дипломатических белорусско-сербских взаимоотношений. В честь этого запланирован ряд мероприятий. В Музее истории Великой Отечественной войны откроется масштабная выставка, в ней вся боль сербского народа во время Второй мировой. Проект станет символом солидарности и уважения к общей истории.