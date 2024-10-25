Лукьянович в Военной академии: за нашей спиной наши родные и близкие, они верят в нас

17 лейтенантов в торжественной обстановке получили дипломы об окончании вуза и первые офицерские погоны, двое – выпускаются с отличием. Позади более 4 лет обучения и госэкзамены. Теперь вместо курсантских погон на плечах лейтенантские звезды. Среди выпускников – Никита Карпунин. Молодой человек продолжил военную династию.

Никита Карпунин, выпускник авиационного факультета Военной академии Беларуси: Я очень горжусь, что закончил Военную академию Республики Беларуси. И также очень горд за то, что присвоено воинское звание «лейтенант».

Татьяна Карпунина, начальник службы в/ч 1236:

У меня все трое сыновей Артем, Дима и Никита служат в авиационных частях. Закончили авиационный факультет Военной академии Республики Беларусь. Очень горжусь ими. Очень горда тем, что они выбрали именно служение Отечеству, служение Родине. Потому что это действительно очень важное и очень ценное качество у мужчины, который принимает такое ответственное решение и идет на защиту своей Родины.

Оттачивать летное мастерство молодые офицеры будут в боевых частях Военно-воздушных сил и войск ПВО, а также в подразделениях МЧС.