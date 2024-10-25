Лукьянович в Военной академии: за нашей спиной наши родные и близкие, они верят в нас

К новым высотам! На строевом плацу авиационного факультета Военной академии Беларуси прошел выпуск летчиков, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
К новым высотам! На строевом плацу авиационного факультета Военной академии Беларуси прошел выпуск летчиков, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
17 лейтенантов в торжественной обстановке получили дипломы об окончании вуза и первые офицерские погоны, двое – выпускаются с отличием. Позади более 4 лет обучения и госэкзамены. Теперь вместо курсантских погон на плечах лейтенантские звезды. Среди выпускников – Никита Карпунин. Молодой человек продолжил военную династию.
Никита Карпунин, выпускник авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Я очень горжусь, что закончил Военную академию Республики Беларуси. И также очень горд за то, что присвоено воинское звание «лейтенант».
Татьяна Карпунина, начальник службы в/ч 1236:
У меня все трое сыновей Артем, Дима и Никита служат в авиационных частях. Закончили авиационный факультет Военной академии Республики Беларусь. Очень горжусь ими. Очень горда тем, что они выбрали именно служение Отечеству, служение Родине. Потому что это действительно очень важное и очень ценное качество у мужчины, который принимает такое ответственное решение и идет на защиту своей Родины.
Оттачивать летное мастерство молодые офицеры будут в боевых частях Военно-воздушных сил и войск ПВО, а также в подразделениях МЧС.
Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Как сказал глава государства, это основная задача военнослужащего – защита нашей Родины. Надо помнить, что за нашей спиной наши родственники, родные, близкие, дети, жены. И они верят в нас. А их вера – это наша сила, наши вторые крылья, которые позволяют летчикам достичь больших высот.
Авиация – мечта многих молодых людей, но небо покоряется не всем. В этом году в Военную академию приняли порядка 30 будущих летчиков.