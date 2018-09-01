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С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»

01 сентября 2018 16:54
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Новости Беларуси. Верхний город 1 сентября стал площадкой, где царит творчество с кавказским акцентом,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-1

Здесь проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба». Горожане могут насладиться концертом грузинских исполнителей, заглянуть на маркет с чурчхелой, а также порадовать себя сувенирами от грузинских мастеров.

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-4

Пропитанный музыкой и гостеприимством, фестиваль «Тбилисоба» собрал у Ратуши тысячи людей, которые шли на звук и запах. Здесь работали больше 30 фуд-кортов с национальными блюдами Грузии.

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-7


 

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-9

На «Тбилисоба» принимали и официальную делегацию из Грузии. Так, праздник посетил мэр Тбилиси. В прошлом футболист – Каха Каладзе – встретился в Минске со своим коллегой.

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-12

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-14

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-16

Каха Каладзе, мэр Тбилиси:
Я очень рад быть сегодня здесь. «Тбилисоба» представляет все лучше, что есть в Грузии. И неслучайно фестиваль проходит в Беларуси. Наши отношения находятся на высоком уровне. И я уверен, они и дальше будут развиваться так же стремительно.

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-19

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Задумайтесь, уникальное мероприятие. Когда день города другой страны – празднуется у нас. Такого нет нигде в мире. Ведь «Тбилисоба» – это день города Тбилиси в Минске. В этом его уникальность.

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-22

За главной сценой работала образовательная секция. Здесь можно было написать свое имя по-грузински. Оценить работы грузинских фотографов. Или сделать аква-грим в цветах флага страны.

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-25

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-27

Дмитрий Боярович, СТВ:
Здесь каждый на мгновенье мог почувствовать себя настоящим грузином, одев, к примеру, вот такую традиционную папаху и сидельную сумку.

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-30

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-32

Здесь же каждый мог приобрести сувениры от грузинских мастеров. Для самых маленьких работал парк развлечений. Все это создавало незабываемую атмосферу.

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-35

По прогнозам организаторов, «Тбилисобу» посетит 100 тысяч человек. И особый повод для этого – выступление Нино Катамадзе. Исполнительница станет хедлайнером фестиваля. И выйдет на сцену в 22 часа.

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»-38

# Беларусь-Грузия # Культура # Каха Каладзе # Андрей Шорец # Фотофакт

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