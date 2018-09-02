«Воссоздаётся по новой технологии». Рассказываем и показываем, на каком этапе строительство моста в Житковичах

Новости Беларуси. Мост в Житковичах дал трещину в декабре 2017 года (подробнее здесь), сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В мае 2018 треснувшую часть взорвали и началась стройка. Исполнители уверяют: всё идет по плану, работы будут выполнены в срок. Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали

Работа над мостом не прекращается ни на час, даже ночью. На стройплощадку брошены большие силы. В одну смену трудятся 100 человек. Примерно треть – сварщики. Они уже заканчивают сварку основной части моста – пролетного строения. На сегодня стройбригадами собрано около 90 % всего металла.

Владимир Полуян, прораб филиала МСУ № 4:

Всего на мосту два километра швов. На данном этапе осталось порядка 200 метров погонных шва. Получается, раньше была железобетонная конструкция коробчатого сечения с натяжными канатами, а здесь – металлическая, облегченного типа. Она прослужит в два, а то и в три раза дольше. Чтобы работать на суше, русло реки изменили, и только тогда взялись за аварийный мост. Прежде чем приступить к замене трех центральных пролетов, старые взорвали. Из Воронежа привезли металлоконструкции. Таким образом, заменят только 200 метров. Остальное, как показали тесты, в пригодном состоянии.

Сергей Лазбекин, директор мостостроительного управления № 4:

Были частично восстановлены русловые и пойменные опоры, на которых стоял железобетон. Сейчас мост будет в этих пролетах металлический, новый.

Вес новой конструкции аж в четыре раза легче, в то же время она будет качественней и прочней. И дело здесь не только в материале – каждый шов после сварки просвечивают. На этот раз брак исключен.

Петр Бутрим, корреспондент:

Сейчас часть моста фактически держится вот на таких металлических опорах. Но они временные. Как только основная конструкция будет готова, ее аккуратно «положат» на прежние, железобетонные опоры. Процесс очень тонкий: чтобы опустить три пролета на 35 сантиметров, понадобится примерно неделя.

Тем временем весь трафик продолжают направлять в обход. Потоки автомобилей круглосуточно идут по понтонной переправе. Для большегрузов курсирует паром – за один рейс на другой берег на нем переправляют четыре-пять фур. Альтернатива работает бесперебойно, однако потери по времени все же есть.

Александр Масалыко, водитель:

Хотелось бы, чтобы быстрее мост открыли. Три часа теряем. На утро не успеваем товар отвозить.

Анна Виноградова, житель Житковичей:

Ездим мы практически два-три раза в неделю, ездим к родителям, в деревню. Нужно работать, убирать урожай. Поэтому мы очень ждем мост.

Но говорить о финише грандиозной стройки все же рано. Впереди – трудоемкий процесс восстановления русла реки в ее привычном виде. Фронт работы – огромный.

Алексей Сорокин, заместитель генерального директора ОАО «Мостострой»:

Надо всё восстановить так, как было. То есть природа должна быть в таком виде, в котором была. Она сформировывалась годами, а мы это за месяц разрушили.

Важность объекта для экономики и жизни обычных людей ощутили все. Тем важнее работу над ошибками сделать прилежно, но быстро. Пока всё идет по графику.