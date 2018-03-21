Сотрудничество вплоть до 2020 года: итоги первого дня визита белорусской делегации в Грузию – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Визит Александра Лукашенко в Грузию пройдет в одно время с проведением в Тбилиси Дней Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая белорусская делегация уже на месте. Более того, провела ряд важных встреч.

Один из старейших винных регионов мира, виноградники здесь возделывались уже 8 000 лет назад, а местное виноделие даже попало в Книгу рекордов Гиннеса. Страна с уникальным языком, в котором есть слова из восьми согласных подряд. Настоящий кулинарный рай с хачапури, хинкали, сациви, ткемали, кухня которого одна из лучших в мире. Живая, яркая, гостеприимная и душевная – Джорджия для европейцев и Сакартвело для местных. Такой запоминают Грузию миллионы туристов. Неспроста.

В эти дни в Грузию приехала большая белорусская делегация. Ещё до начала переговоров шутили: хоть бы не привезти из не по-весеннему холодного Минска снег. Впрочем, в Тбилиси и Батуми даже выпавший зимой снег – явление неординарное. Снежных дней всего пару в году, но погода не подвела. Солнечная и тёплая, разве что ветреная. По-настоящему тёплым и дружеским получился и переговорный день. Так, два мэра договорились сотрудничать вплоть до 2020 года. Меморандум подписан.

И ведь сфер для развития диалога немало. Грузия – наш перспективный партнёр. Импульсом к развитию двусторонних отношений стал официальный визит белорусского Президента в Грузию в апреле 2015. Кстати, первый в новейшей истории. Тогда стороны подписали 15 соглашений и совместное заявление по итогам переговоров на высшем уровне. А ещё договорились: увеличить двусторонний товарооборот до 200 миллионов долларов и развивать кооперацию. Сказано – сделано. Вместо 64 миллионов в 2015 наторговали практически в два раза больше по итогам 2017 года. Хорошие торгово-экономические показатели и у двух дружественных городов. При этом расти есть куда.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Сегодня делегация города Минска, которая приехала сюда, она очень многогранна. И направления не самые широкие, начиная от сферы транспорта, рассматриваем вопросы совместной сборки электробусов, вопросы здравоохранения, образования, сотрудничество технопарков, спортивная сфера и многое другое.

Кстати, в Тбилиси уже успели попробовать Беларусь «на вкус». В Грузии работают 9 магазинов с белорусской продовольственной продукцией. Особенно любят наши масло, сметану, колбасные изделия. Уже даже готовы развить сеть до 25 магазинов. И это в стране гурманов, известной на весь мир благодаря разнообразию мясных и овощных блюд, всевозможным фирменным соусам и специям. И такой показательный пример – стимул для дальнейших связей. Каха Каладзе: Несколько раз я бывал в Минске, ненадолго, всего на один день. В будущем приеду, останусь на два-три дня

Каха Каладзе, мэр Тбилиси:

У нас большие возможности по развитию отношений между нашими городами, и мы будем делать все возможное для этого. Культура, спорт, туризм… Кстати, каждый год растет количество гостей из вашей страны.

Анастасия Иванникова, СТВ:

А это еще результат сотрудничества. Что называется, договоренность в действии. Вот такие кабины Беларусь и Грузия намерены собирать совместно. По предварительным подсчётам в Грузии нужно заменить около 15 тысяч старых лифтов. Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтов. Михаил Русый посетил производственную площадку

Контакты активизируются. Подтверждает это и ещё один факт. В 2007 было открыто посольство Грузии в Беларуси, а с августа 2017 функционирует посольство Беларуси в Тбилиси. К тому же Договорно-правовая база двусторонних отношений уже составляет 47 документов. Сотрудничество намерены развивать в сфере туризма, а ещё в сельском хозяйстве. И это ещё одна важная договоренность сегодняшнего дня. Обсуждается поставка в Грузию новой партии тракторов и зерноуборочных комбайнов.

Дмитрий Кумсишвили, первый вице-премьер – министр экономики и устойчивого развития Грузии:

Мы сегодня уже поговорили по направлению комбайнов. Грузия нуждается в новых комбайнах. Наше Министерство сельского хозяйства уже со своими коллегами и Министерством промышленности Беларуси уже в деталях будут говорить о возможности закупки и спецификации этого направления. Я думаю, что этот вопрос очень важный, он тоже, конечно, будет создавать новые рабочие места.