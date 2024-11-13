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Интернет в деревне – это необходимость или излишество? Мнение замминистра связи

13 ноября 2024 17:27
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Интернет в деревне – это необходимость или излишество? Мнение замминистра связи-2

Татьяна Рускевич, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Что касается интернета, то вопросы есть. Здесь работа идет планомерная у нас с мобильными операторами, «Белтелекомом» и beCloud, который сегодня отвечает за вопросы 5G. Эти все вопросы решаются, есть соответствующий указ главы государства, который вводит именно необходимость, чтобы интернет был в каждом доме. 

Пользоваться или не пользоваться – каждый выбирает сам. Мы должны обеспечить, чтобы это было, чтобы была возможность у каждого человека выбрать то, что ему надо. Интернет однозначно должен быть, любые технологии так или иначе связаны с электричеством и интернетом. Это должно быть у каждого человека.

Подробности в видео.


 

# Технологии # Социальная инфраструктура # Интернет # Евгений Пустовой # Татьяна Рускевич

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