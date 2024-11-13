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Сотрудники МЧС проводят мероприятия и рейды с целью профилактики пожаров

13 ноября 2024 15:19
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В связи с началом отопительного сезона спасатели уделяют особое внимание профилактике. Проводят рейды и мероприятия, направленные на минимизацию несчастных случаев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС проводят мероприятия и рейды с целью профилактики пожаров-2

В ходе акции «Не прожигай свою жизнь!» сотрудники МЧС осматривают жилье с целью выявления опасных факторов. Особое внимание – пенсионерам и одиноко проживающим людям. Со всеми ведется информационно-разъяснительная работа. В частности, напоминают о правилах пожарной безопасности и установке пожарных извещателей. Ведь, как показывает статистика, чаще всего именно они спасают жизни людей.

Сотрудники МЧС проводят мероприятия и рейды с целью профилактики пожаров-4

Елена Тарнецкая, жительница Старых Дорог:
Смотрю, чтобы угли не выпадали, чтобы хорошо потухло, когда уже совсем прогорело, тогда стараюсь трубу закрывать, чтобы не угореть. Не топлю, когда потепление, вот топить только недавно начала.

Сотрудники МЧС проводят мероприятия и рейды с целью профилактики пожаров-6

Илья Давидович, заместитель начальника Стародорожского РОЧС:
Мы стараемся донести до населения, привлечь внимание к этой проблеме, потому что предупредить у себя в домовладении для того, чтобы этот пожар не произошел по данной причине – не требует материальных затрат. Запрещается курение в месте для сна, запрещается выбрасывать не потушенные сигареты и другие табачные изделия в оконные проемы, балконы и так далее. Эти все факторы могут стать причиной большой трагедии.

С начала года в Минской области произошло свыше 1200 пожаров, при которых погибли 117 человек.

# МЧС Беларуси

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