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В Минской области выбрали лучшего молодого директора школы

13 ноября 2024 15:06
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Современный директор школы – это не только успешный руководитель, но и опытный оратор. Лучшие представители своей сферы выступили на областном конкурсе в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Участники представили видеокейсы, эссе, провели интерактивный мини-педагогический совет и мастер-класс. В финале представили творческую самопрезентацию. Титул лучшего молодого директора Минской области получил Антон Гульнев, директор Велятичской средней школы.

В Минской области выбрали лучшего молодого директора школы-2

Антон Гульнев, директор Велятичской средней школы:
Я руководителем работаю 4 года, уже 5-й. Это мой второй конкурс профессионального мастерства. Здесь я хотел показать и свой профессионализм, и свою школу. Потому что школа у меня сельская, маленькая. Мы стараемся показать себя как на районном, так и на областном уровне. 

В Минской области выбрали лучшего молодого директора школы-4

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
Мы провели уже три конкурса, которые вошли в историю. Мы знаем дальнейшую биографию тех руководителей, которые стали победителями первых трех конкурсов. И с уверенностью могу сказать, что опыт, который они получили здесь, и признание коллег очень серьезно помогли не только стать уверенными и прогрессивными руководителями учреждений образования, но и впоследствии уйти на государственную службу, успешно работать в структуре государственной власти.

В конкурсе приняли участие 23 молодых директора школ, 6 прошли в финал. Стаж участников на должности руководителя не превышает 5 лет.

# Конкурс

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