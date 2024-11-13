В Минской области выбрали лучшего молодого директора школы

Современный директор школы – это не только успешный руководитель, но и опытный оратор. Лучшие представители своей сферы выступили на областном конкурсе в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Антон Гульнев, директор Велятичской средней школ ы: Я руководителем работаю 4 года, уже 5-й. Это мой второй конкурс профессионального мастерства. Здесь я хотел показать и свой профессионализм, и свою школу. Потому что школа у меня сельская, маленькая. Мы стараемся показать себя как на районном, так и на областном уровне.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Мы провели уже три конкурса, которые вошли в историю. Мы знаем дальнейшую биографию тех руководителей, которые стали победителями первых трех конкурсов. И с уверенностью могу сказать, что опыт, который они получили здесь, и признание коллег очень серьезно помогли не только стать уверенными и прогрессивными руководителями учреждений образования, но и впоследствии уйти на государственную службу, успешно работать в структуре государственной власти.

В конкурсе приняли участие 23 молодых директора школ, 6 прошли в финал. Стаж участников на должности руководителя не превышает 5 лет.