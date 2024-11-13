В Минской области в 2024-м планируют завершить 16 инвестпроектов программы «Один район – один проект»

В Минской области в 2024 году планируется завершить 16 инвестпроектов программы «Один район – один проект». Наиболее востребованные сферы – производство транспортных средств, продуктов питания, электрооборудования и пластмассовых изделий. Не остались в стороне и предприятия Стародорожского района. Механический завод также участвует, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Инвестпроект на механическом заводе реализуется с декабря. Старое здание котельной реконструировали под корпус обработки металла и сварочное производство. Работы развернулись на площади 2 тысячи квадратных метров. Строительство поделено на 3 этапа: реконструкция трансформаторной подстанции с заменой оборудования, возведение блочно-модульной котельной и корпуса. Сейчас проект на третьей завершающей стадии. Инвестпроект позволит увеличить объемы производства в полтора раза. Также планируется создать минимум 20 новых рабочих мест.

Андрей Баханович, директор Стародорожского механического завода:

Работы идут усиленными темпами. В декабре планируем начать монтаж оборудования и ввод оборудования в эксплуатацию. Это будут пресса различной мощности, которые будут штамповать детали. Проектная мощность данного цеха – 3,5 миллиона штамповочных деталей в год.