Как выбрать зонт? Несколько советов от стилиста

Шоппинг с яркими акцентами. Оригинальные задумки дизайнеров под любое настроение. Правильные оттенки добавят стиля и изюминку образу.

Цветной зонт скрасит любой хмурый день, в непогоду поможет выйти сухим из воды. Ручка с сюрпризом – ноу-хау от производителей. Теперь в некоторые модели встроена функция вентиляции и USB-заряда.

Елена Турбай, стилист:

Зонты-трости являются самым элегантным элементом в гардеробе. Они делают ваш образ достаточно притягательным и аристократичным. Очень важно, из какого материала сделана ручка этого зонта. Деревянная будет всегда выглядеть дорого и красиво.

Складной зонт считается компактным, поместится в любую дамскую сумочку. Смотрится гармонично в любых образах, подойдет под любой гардероб. Сейчас очень актуален принт клетка и полоска.

Очень гармонично будут смотреться зонты с природными оттенками. Допустим, в этой модели используется красный, зеленый и бежевые цвета, что позволит сочетать данную модель с большим количеством вещей, он будет смотреться достаточно ярко в осеннюю дождливую погоду.

Держитесь крепче за трость зонта и смело шагайте навстречу ветру перемен.