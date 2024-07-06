Недалеко от Литвы задержали вторую группу нарушителей с беспилотниками

Белорусские пограничники задержали вторую группу нарушителей с дронами у рубежей Литвы. С поличным злоумышленников взяли в одном из населенных пунктов Вороновского района 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители райцентра, в том числе неработающие, подозреваются в нарушении границы с прибалтийской республикой с применением квадрокоптера. В ходе обыска изъято четыре беспилотника, свыше 60 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, GPS-компасы, пульты управления и иные комплектующие.