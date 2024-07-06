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Недалеко от Литвы задержали вторую группу нарушителей с беспилотниками

06 июля 2024 10:31
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Белорусские пограничники задержали вторую группу нарушителей с дронами у рубежей Литвы. С поличным злоумышленников взяли в одном из населенных пунктов Вороновского района 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недалеко от Литвы задержали вторую группу нарушителей с беспилотниками-1

Жители райцентра, в том числе неработающие, подозреваются в нарушении границы с прибалтийской республикой с применением квадрокоптера. В ходе обыска изъято четыре беспилотника, свыше 60 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, GPS-компасы, пульты управления и иные комплектующие.

Недалеко от Литвы задержали вторую группу нарушителей с беспилотниками-4

Госпогранкомитетом проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов инцидента. Он не первый на неделе. В минувший вторник, 2 июля, на данном участке границы уже задерживали нарушителей.

# Государственная граница Беларуси # общество

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