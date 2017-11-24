Инструктаж и обучение на работе: кто и когда должен проводить, и как доказать, что их не было

Новости Беларуси. В рабочее ли время должны проводить обучение, и с какой периодичностью, рассказали в программе «Открытый разговор». Юрий (г. Минск):

На работе закупили новое оборудование. Начальник сказал: «Разбирайтесь со всем сами, у вас же есть высшее образование». И теперь я, в своё личное время, остаюсь после работы и изучаю новую технику. Правомерно ли это? Виктория Королева, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:

Конечно, неправомерно. Он должен разбираться в своё рабочее время. И, конечно, рабочими договорами купли-продажи техники предусмотрена и обязанность компании-поставщика установить это оборудование, обучить персонал. Оборудование у нас с каждым годом совершенствуется, появляется что-то новое, автоматизированное и не каждый работник может разобраться с ним.

Илона Волынец, СТВ:

А как понять, требуется обучение, инструктаж или нет?

Александр Шишко, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:

Есть обязанность у нанимателя – обеспечить надлежащие условия работы для работника. Те системы, с которыми работник работает – он должен произвести обучение. Если квалифицированный специалист – должен проводиться инструктаж периодически. Как по охране труда, соответственно, при работе с дорогостоящим оборудованием, с целью получения прибыли дополнительной, чтобы предприятие функционировало, работало – надо производить, как делают многие наниматели, обучение своего персонала.

И наниматели в отдельных организациях проводят также периодически контроль знаний работников. Илона Волынец:

Есть ли ответственность нанимателя за то, что он не провёл инструктаж? Александр Шишко:

Это в судебном порядке может быть доказано. Виктория Королева:

Может быть, с привлечением свидетелей. Какие штрафы наниматель может переложить на работника? Александр Шишко:

Если подтвердят. Ну, а кто подтвердит? Виктория Королева:

Очень сложно, практически невозможно. Александр Шишко:

На заседание приглашают свидетелей нанимателя – слово в слово говорят одно и то же. Виктория Королева:

Я бы посоветовала нашим работникам, всё-таки, требовать, чтобы с ними провели инструктаж по охране труда, либо какой-то другой специализированный инструктаж. Потому что потом это может обернуться не в их пользу. Формально подпись не ставить в журнале.



Илона Волынец:

А для нанимателя какими последствиями это может обернуться?