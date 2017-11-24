Водителей обязывают платить по «БелТолл». Реальные истории и советы экспертов

Герои сюжета программы «Открытый разговор»: по долгу службы часто выезжали на платную магистраль. Автомобили были рабочие, а вот платить за проезд почему-то пришлось из своего кармана.

Василий Лабзов устроился водителем в Богушевский леспромхоз в 2013 году.

А спустя 3 года выяснилось: родному предприятию он задолжал.

Причем, в 20 раз больше месячного оклада.

По рабочим вопросам водитель часто выезжал на платные дороги. Они-то и привели его в финансовый тупик.

Василий Лабзов, водитель:

Когда едешь по платной дороге, проезжаешь рамку, он издаёт один звуковой сигнал. Это говорит о том, что деньги списались. Деньги на счёту есть – можно ехать. Если деньги кончаются, он два раза сигналит.

Вот я отработал 4 месяца, я даже не знал, что были нарушения, когда я ездил.

Оказалось, проезд несколько раз был не оплачен.

Из транспортной инспекции на предприятие прислали акт: мол, за дорогу, всё же, придётся заплатить, причём, в повышенном размере.

Леспромхоз переложил все расходы на водителя.

Такая же история и у коллеги Василия – Алексея Шкуёнка.

Алексей Шкуёнок, водитель:

Я считаю, в этой ситуации надо было разобраться сразу в 2013 году, а не то, что три года прошло. В течение 4 месяцев машины приносили такие штрафы большие организации, и никто из водителей об этом не знал.

Инструктаж и обучение на работе: кто и когда должен проводить, и как доказать, что их не было Алексей на предприятии отработал более 20 лет. Передовика не раз отмечали на Доске почёта. Мужчина специально отправлялся в путь в 5 утра, чтобы за смену успеть сделать 2 рейса. А, значит, и заработать в 2 раза больше. И заработал. Штраф. Тоже в 2 раза больше.



Алексей Шкуёнок, водитель:

Мне автомобиль дали, прибор мне дали под роспись. В инструкции это не было прописано, что именно водитель обязан контролировать денежные средства на этом приборе.

Олеся Ливанова, главный специалист Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:

Документы рассматривает правовой инспектор труда. Но, конечно, ситуация неоднозначная. Будем разбираться. Постараемся помочь.

Всего в Богушевском леспромхозе жертвами платных дорог стали 8 водителей.



Так что же это: сбой системы, непорядочность нанимателя или вина самих работников? И почему дорожный вопрос, спустя 4 года, остаётся открытым?

Комментарии экспертов программы «Открытый разговор»: Илона Волынец, СТВ:

Кто же «заяц»? Наниматель или работники? Виктория Королева, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:

В период с 2013 года по 2015 год наниматель не предпринял никаких мер для того, чтобы установить наличие либо отсутствие вины работников по проезду по платной дороге. Вина ли это работника, либо это – ошибка, сбой системы «БелТолл» – сейчас уже очень сложно судить. Александр Шишко, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:

Чтоб поставить точку – что да, эта система работает безупречно, вопросов никаких не возникает – сказать нельзя. Потому что поступают к нам и звонки работников, и наниматели звонят – как в такой ситуации быть. Хотелось бы пожелать этой компании, которая обслуживает автострады, привести в стандарт и наши дороги. Как по указу прописано: должны быть оборудованы, должно быть всё полностью и должен стоять знак заблаговременно до платной дороги. Должна быть альтернатива: либо я еду на платную дорогу, либо я еду на альтернативную, в объезд.



Илона Волынец:

В таких случаях, есть ли какой-то срок давности?

Александр Шишко:

Срок исковой давности общий – 3 года по Гражданскому кодексу идёт. Но, вместе с тем, материальная ответственность Трудовым кодексом у нас предусмотрена год, для взыскания в судебную инстанцию с работника в течение года с момента этого случая Илона Волынец:

В случае наших героев прошло 3 года. Неужели наниматель всё это время не видел, что квитанции приходят об оплате? Какие штрафы наниматель может переложить на работника? Александр Шишко:

Не мог не знать. Потому что, как правило, общеустановленная практика – все документы, вся исходящая корреспонденция, которая направляется – контролируются транспортной инспекцией и другими контролирующими органами Республики Беларусь. И, соответственно, оно поступает к адресату, оно фиксируется полностью. И есть срок для ответа. Илона Волынец:

Если квитанция об оплате пришла в 2013 году, а водителя просят сейчас этот штраф оплатить, по какому курсу платить? За 2013 год или на день оплаты?

Виктория Королева:

Производится возмещение на день оплаты.

Илона Волынец:

Кто разницу в курсе будет оплачивать?