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Водителей обязывают платить по «БелТолл». Реальные истории и советы экспертов

24 ноября 2017 19:30
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Герои сюжета программы «Открытый разговор»: по долгу службы часто выезжали на платную магистраль.

Автомобили были рабочие, а вот платить за проезд почему-то пришлось из своего кармана.

Водителей обязывают платить по «БелТолл». Реальные истории и советы экспертов-1

Василий Лабзов устроился водителем в Богушевский леспромхоз в 2013 году.
А спустя 3 года выяснилось: родному предприятию он задолжал.

Причем, в 20 раз больше месячного оклада.

Водителей обязывают платить по «БелТолл». Реальные истории и советы экспертов-4

По рабочим вопросам водитель часто выезжал на платные дороги. Они-то и привели его в финансовый тупик.
Василий Лабзов, водитель:
Когда едешь по платной дороге, проезжаешь рамку, он издаёт один звуковой сигнал. Это говорит о том, что деньги списались. Деньги на счёту есть – можно ехать. Если деньги кончаются, он два раза сигналит.

Вот я отработал 4 месяца, я даже не знал, что были нарушения, когда я ездил.

Водителей обязывают платить по «БелТолл». Реальные истории и советы экспертов-7

Оказалось, проезд несколько раз был не оплачен.
Из транспортной инспекции на предприятие прислали акт: мол, за дорогу, всё же, придётся заплатить, причём, в повышенном размере.

Леспромхоз переложил все расходы на водителя.

Водителей обязывают платить по «БелТолл». Реальные истории и советы экспертов-10

Такая же история и у коллеги Василия – Алексея Шкуёнка.
Алексей Шкуёнок, водитель:
Я считаю, в этой ситуации надо было разобраться сразу в 2013 году, а не то, что три года прошло. В течение 4 месяцев машины приносили такие штрафы большие организации, и никто из водителей об этом не знал.

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Алексей на предприятии отработал более 20 лет. Передовика не раз отмечали на Доске почёта. Мужчина специально отправлялся в путь в 5 утра, чтобы за смену успеть сделать 2 рейса. А, значит, и заработать в 2 раза больше. И заработал.

Штраф. Тоже в 2 раза больше. 

Водителей обязывают платить по «БелТолл». Реальные истории и советы экспертов-13


Алексей Шкуёнок, водитель:
Мне автомобиль дали, прибор мне дали под роспись. В инструкции это не было прописано, что именно водитель обязан контролировать денежные средства на этом приборе.  
Олеся Ливанова, главный специалист Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:
Документы рассматривает правовой инспектор труда. Но, конечно, ситуация неоднозначная. Будем разбираться. Постараемся помочь.

Всего в Богушевском леспромхозе жертвами платных дорог стали 8 водителей.

Водителей обязывают платить по «БелТолл». Реальные истории и советы экспертов-16


Так что же это: сбой системы, непорядочность нанимателя или вина самих работников? И почему дорожный вопрос, спустя 4 года, остаётся открытым?

Комментарии экспертов программы «Открытый разговор»:

Илона Волынец, СТВ:
Кто же «заяц»? Наниматель или работники?

Виктория Королева, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:
В период с 2013 года по 2015 год наниматель не предпринял никаких мер для того, чтобы установить наличие либо отсутствие вины работников по проезду по платной дороге. Вина ли это работника, либо это – ошибка, сбой системы «БелТолл» – сейчас уже очень сложно судить.

Александр Шишко, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:
Чтоб поставить точку – что да, эта система работает безупречно, вопросов никаких не возникает – сказать нельзя. Потому что поступают к нам и звонки работников, и наниматели звонят – как в такой ситуации быть. Хотелось бы пожелать этой компании, которая обслуживает автострады, привести в стандарт и наши дороги. Как по указу прописано: должны быть оборудованы, должно быть всё полностью и должен стоять знак заблаговременно до платной дороги.

Должна быть альтернатива: либо я еду на платную дорогу, либо я еду на альтернативную, в объезд.   

Водителей обязывают платить по «БелТолл». Реальные истории и советы экспертов-19


Илона Волынец:
В таких случаях, есть ли какой-то срок давности?

Александр Шишко:
Срок исковой давности общий – 3 года по Гражданскому кодексу идёт. Но, вместе с тем, материальная ответственность Трудовым кодексом у нас предусмотрена год, для взыскания в судебную инстанцию с работника в течение года с момента этого случая

Илона Волынец:
В случае наших героев прошло 3 года. Неужели наниматель всё это время не видел, что квитанции приходят об оплате?

Какие штрафы наниматель может переложить на работника?

Александр Шишко:
Не мог не знать. Потому что, как правило, общеустановленная практика – все документы, вся исходящая корреспонденция, которая направляется – контролируются транспортной инспекцией и другими контролирующими органами Республики Беларусь.

И, соответственно, оно поступает к адресату, оно фиксируется полностью.

И есть срок для ответа.

Илона Волынец:
Если квитанция об оплате пришла в 2013 году, а водителя просят сейчас этот штраф оплатить, по какому курсу платить? За 2013 год или на день оплаты?

Водителей обязывают платить по «БелТолл». Реальные истории и советы экспертов-22

Виктория Королева:
Производится возмещение на день оплаты.
Илона Волынец:
Кто разницу в курсе будет оплачивать?

Виктория Королева:
Работнику никто не вернёт разницу в курсе оплаты.

Александр Шишко:
Но, с другой стороны, если работник не даёт своего согласия – соответственно, наниматель не вправе с его заработной платы удержать собственноручно.

# общество # Законодательство об автомобилях

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