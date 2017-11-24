Какие штрафы наниматель может переложить на работника?

Новости Беларуси. За что могут попытаться сделать материально ответственным сотрудника, рассказали в программе «Открытый разговор».

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Виктория Королева, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:

Практически все штрафы можно переложить на работника. И нанимателю можно взыскать в порядке регресса. Если, конечно, штраф этот был получен по вине работника. Если это было произведено при нарушении его трудовых, служебных обязанностей.

Очень распространённый момент сейчас – это взыскание материальной ответственности.

Это и нарушение законодательства об охране окружающей среды. Вот у меня сейчас, в частности, в производстве дело: работник является механиком котельной, в его должностные обязанности не входит контроль выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. У него это не прописано ни в должностной инструкции, у него нет приборов контроля. И работника обвиняют в том, что, якобы, вот он должен был контролировать выбросы, так как он – ответственный за котельную. Но он – ответственный за эксплуатацию котельной и всё.

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