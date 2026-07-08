Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Политические международные отношения стран весьма далеки от литературной романтики. Чтобы не приходилось разочаровываться в высокопарных заявлениях, не нужно завышать ожидания от политических теорем про то, как бы сделать мир лучше. Вспомнить хотя бы то, как много надежд в средствах массовой информации породил дух Анкориджа. А через год этот же нарратив был использован для того, чтобы одни публично посмеялись над теми, кто понадеялся, а другим пришлось как-то реагировать, чтобы сохранить лицо.

Аналогичным образом обстоит дело со вступлением Украины в ЕС. Об этом, казалось бы, парадоксальном явлении не так давно заявил словацкий премьер Роберт Фицо. По его мнению, именно страны, которые больше всего помогают Украине оружием, станут главными противниками ее вступления в Евросоюз. Но есть ли в данном случае противоречие? На первый взгляд кажется, что премьер Словакии саботирует укрепление отношений ЕС с Украиной. Однако он произносит то, про что в Брюсселе обычно замалчивают. Если отложить в сторону романтизацию нарративов о безопасности, мире свободе и справедливости, взглянув на военный конфликт в Украине под фокусом денег, то становится очевидно про какой парадокс говорит Роберт Фицо.