Инспекторы будут дежурить вблизи школ. ГАИ уделит внимание безопасности детей в связи с окончанием учебного года

Новости Беларуси. В связи с окончанием учебного года Госавтоинспекция особое внимание уделит безопасности детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально в каждом уголке страны стражи порядка проконтролируют, как соблюдаются правила проезда пешеходных переходов, скорость, а также перевозки маленьких пассажиров.

Безопасность детей – дело взрослых. Однако зачастую именно родители подают не самый лучший пример для своих чад. К слову, только в Минске за четыре месяца 2022 года в ДТП травмированы 19 детей. В целях предупреждения подобных случаев инспекторы будут дежурить вблизи школ, помогать маленьким участникам дорожного движения при переходе через проезжую часть.