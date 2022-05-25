Инспекторы будут дежурить вблизи школ. ГАИ уделит внимание безопасности детей в связи с окончанием учебного года
Новости Беларуси. В связи с окончанием учебного года Госавтоинспекция особое внимание уделит безопасности детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально в каждом уголке страны стражи порядка проконтролируют, как соблюдаются правила проезда пешеходных переходов, скорость, а также перевозки маленьких пассажиров.
Безопасность детей – дело взрослых. Однако зачастую именно родители подают не самый лучший пример для своих чад. К слову, только в Минске за четыре месяца 2022 года в ДТП травмированы 19 детей. В целях предупреждения подобных случаев инспекторы будут дежурить вблизи школ, помогать маленьким участникам дорожного движения при переходе через проезжую часть.
Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МОБ МВД Беларуси:
За текущие выходные на территории Беларуси произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 12 пострадали.
В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, в целях профилактики и предупреждения ДТП с участием детей с 25 мая по 5 июня в республике пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»
Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и разумны. Помните, что от ваших действий зависит безопасность на дороге.
В период окончания учебного года водителям также не стоит игнорировать и еще одно требование – езду на машине с ближним светом фар. Нарушителей за это привлекут к ответственности.