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25 мая состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Какие вопросы на повестке дня?

25 мая 2022 06:23
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Новости Беларуси. В Овальном зале Дома правительства сегодня, 25 мая, будет многолюдно. В парламенте состоится совместное заседание депутатов двух палат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В таком составе они собираются для того, чтобы обсудить самые актуальные темы. Это закреплено Конституцией.

Руководители министерств и ведомств будут отвечать на вопросы, интересующие не только парламентариев, но и все наше общество. Не всегда они бывают удобные, однако это уникальная возможность озвучить то, что волнует, в том числе, граждан на местах.

25 мая состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Какие вопросы на повестке дня?-1

Помимо дискуссионной части, правительство также озвучит отчет о текущем положении экономики страны. В этот раз ситуацию в деталях представит первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков. Также планируется, что на заседании восьмой сессии в первом и втором чтениях депутаты рассмотрят законопроект о регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии.  

# Парламент Беларуси # общество # Николай Снопков # Фотофакт

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