25 мая состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Какие вопросы на повестке дня?

Новости Беларуси. В Овальном зале Дома правительства сегодня, 25 мая, будет многолюдно. В парламенте состоится совместное заседание депутатов двух палат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В таком составе они собираются для того, чтобы обсудить самые актуальные темы. Это закреплено Конституцией.

Руководители министерств и ведомств будут отвечать на вопросы, интересующие не только парламентариев, но и все наше общество. Не всегда они бывают удобные, однако это уникальная возможность озвучить то, что волнует, в том числе, граждан на местах.