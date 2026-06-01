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Новости по тегу #Вероника Романькова

ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дорогах в период летних каникул
01 июня 2026 07:12

ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дорогах в период летних каникул

МВД Беларуси проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»
25 мая 2026 06:46

МВД Беларуси проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»

За январь 2026-го три ДТП со скрывшимися водителями унесли жизни двух человек – ГАИ
27 февраля 2026 07:45

За январь 2026-го три ДТП со скрывшимися водителями унесли жизни двух человек – ГАИ

В Беларуси стартовало комплексное мероприятие Госавтоинспекции «Внимание – дети!»
25 августа 2025 07:33

В Беларуси стартовало комплексное мероприятие Госавтоинспекции «Внимание – дети!»

Чем закончился инцидент с иномаркой и комбайном на дороге под Несвижем? Провели мини-расследование
24 августа 2025 16:32

Чем закончился инцидент с иномаркой и комбайном на дороге под Несвижем? Провели мини-расследование

ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Родительский контроль»
24 июня 2025 06:43

ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Родительский контроль»

Как организовать досуг детей и где найти легальную подработку? Ответили на пресс-конференции в Минске
30 мая 2025 06:56

Как организовать досуг детей и где найти легальную подработку? Ответили на пресс-конференции в Минске

«Дорога без опасностей» – ГАИ проведёт профилактическое мероприятие в Витебской области
17 января 2025 06:59

«Дорога без опасностей» – ГАИ проведёт профилактическое мероприятие в Витебской области

ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!» – не забудьте включить ближний свет
25 мая 2024 13:39

ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!» – не забудьте включить ближний свет

ГАИ усиливает контроль на дорогах
11 мая 2024 13:43

ГАИ усиливает контроль на дорогах

ГАИ проводит республиканскую акцию «Движение по правилам»
22 марта 2024 07:42

ГАИ проводит республиканскую акцию «Движение по правилам»

Госавтоинспекция проверит соблюдение ПДД водителями маршруток
16 февраля 2024 08:01

Госавтоинспекция проверит соблюдение ПДД водителями маршруток