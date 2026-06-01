Новости по тегу #Вероника Романькова

Госавтоинспекция напоминает: в рамках масштабной акции «Внимание – дети!» все водители обязаны ехать с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями даже днем. Это правило действует до конца нынешней рабочей недели.
В центре внимания сотрудников МВД – безопасность несовершеннолетних на дороге, повышение бдительности водителей и родителей в преддверии летних каникул.
Большинство таких происшествий связаны с наездами на пешеходов и происходят в темное время суток.
В Госавтоинспекции подчеркивают, что всем участникам дорожного движения надлежит проявлять особую осторожность. Помните: обеспечение безопасности детей требует совместных усилий.
Задались вопросом, сколько времени аграрии тратят на свои перемещения и сборку, разборку техники.
Специалисты обращают внимание: в последнее время увеличилось количество фактов управления мото- и автотранспортом подростками без прав или в состоянии опьянения.
Традиционно высок спрос на оздоровительные лагеря круглосуточного и дневного пребывания. Этим летом белорусские санатории планируют принять порядка 400 тысяч детей. Для этого задействуют 4,5 тысячи лагерей с дневным пребыванием и около полутора тысяч – с круглосуточным пребыванием.
С этого дня и до конца недели на территории Витебской области усилены наряды дорожно-патрульной службы. На помощь прибыли коллеги из Гродненской, Минской и Могилевской областей, экипажи специального подразделения «Стрела».
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