«Иногда выступаем в роли психолога друг для друга». История одной белорусской семьи, где все работают в милиции

Четвертое марта в семье Морозовых праздник для всех. Вот уже несколько поколений они носят форму. Глава семьи, Михаил Александрович, продолжает работать в Департаменте охраны, но уже на гражданской должности, профессии предан душой. Династия зародилась с его отца, Александра Степановича, тот сначала служил в советской армии, затем окончил Омское танковое училище. После чего вернулся в Беларусь, где продолжал свою деятельность. Сам Михаил начал знакомство с будущей профессией еще в институте.

Михаил Морозов, главный специалист отдела финансово-экономического управления Департамента охраны:

Когда были консультации, пришел к нам в институт начальник автохозяйства, на тот исторический момент МВД БССР, Шелегейко Николай Алексеевич и сказал, что нужен экономист. На тот момент я был уже женат, была прописка в Минске и остался гражданским. 7,5 лет, потом пригласили в МВД, там уже аттестовался в 1993 году, тоже 7,5 лет и потом пригласили уже в охрану в 2000 году. С 2000 года – в охране.

Жена Михаила, Жанна, человек, который близок ему не только душой, но и соратница. Будущие супруги познакомились еще в институте, на картошке, с того момента больше не расставались. Жанна Морозова:

Я тоже закончила Белорусский политехнический институт, тоже экономист, но потом переквалифицировалась в бухгалтера. Работала сначала в разных организациях, но последние десять лет работала в Департаменте охраны, и последние 7,5 лет я работала начальником финансовой службы Московского отдела Департамента охраны г. Минска. Там закончила свою работу, сейчас уже 2,5 года на пенсии.

Жанна и Михаил воспитали двух прекрасных сыновей, которые пошли по стопам родителей и оба выбрали путь – служить закону. Максим Морозов, старший инспектор отделения идеологической работы Минского городского управления Департамента охраны:

По стопам брата, по его советам, я тоже поступил в 2009 году в Академию МВД на факультет милиции. Эту же академию в 2014 году закончил с красным дипломом – такое небольшое достижение.

Александр Морозов, заместитель командира отдельного батальона милиции Минского городского управления Департамента охраны:

В 2007 году после окончания Академии МВД был распределен в Первомайский отдел Департамента охраны. Начинал свою службу с должности командира взвода. Служил на различных должностях в подразделениях Департамента охраны и до сих пор.

Александр со своей будущей женой, Еленой, познакомился еще в институте, на катке, благодаря общему другу. Для Елены поступление в Академию МВД было целью с восьмого класса. Она – кандидат в мастера спорта по тхэквондо. За годы, проведённые вместе, супруги сформировали главный принцип семейной жизни. Елена Морозова, старший инспектор Фрунзенского отдела Департамента охраны г. Минска:

Терпение, понимание друг друга, ценность как семья.

Александр Морозов:

Несмотря на все тяготы службы, главное правило – нужно как можно больше времени посвящать семье, детям, совместному времяпрепровождению. Несколько лет назад супругам пришла идея создать домашний мини-музей, посвященный периодам их службы. Александр Морозов:

Разместили мы здесь нагрудные знаки, медали моего дедушки.

Это такой медальон – символ Департамента охраны, в центре данного символа расположена сова, в клюве у нее ключ, соответственно, безопасность имущества наших граждан, объектов всех форм собственности – это символизирует сова.

Глядя на бесчисленное количество грамот, медалей и дипломов за спортивные достижения, понимаешь, в этой семье со спортом точно на «ты». Максим Морозов:

Медали за чемпионаты Минского городского управления Департамента охраны, чемпионаты Департамента охраны. Кроме того, мы совместно с братом принимали участие в Минском полумарафоне, он еще принимал участие в «Забеге настоящих мужчин» на 23 февраля.

Лабрадор для четы Морозовых – не просто собака, а верный друг и еще один почетный член семьи. За кусочек лакомства готов выполнить любую команду. Елена Морозова:

Я была в декретном, было скучновато, захотелось еще взять компаньона для семьи. Конечно, мы довольно-таки долго выбирали. Но по совету кинолога взяли себе именно лабрадора-ретривера для того, чтобы она с детьми была компаньоном и у нас. Тренировкой занимались, читая в интернете какие-то статьи, также купили книгу по дрессировке лабрадоров.

Напоследок интересуемся, насколько тяжело уживаться, когда все члены семьи одной профессии. Это сближает или наоборот? Александр Морозов:

Конечно, когда родные, близкие, члены семьи, мы все проходим службу, трудимся в одном большом коллективе, который называется Департамент охраны, – это сильно сближает.