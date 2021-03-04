Александр Лукашенко: 2020-й, безусловно, был одним из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции

4 марта 104 года назад в Минске впервые была создана народная милиция. Эта дата впоследствии и стала «днем рождения» всей белорусской милиции. Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В прошедшем году особенно четко проявилась значимость органов правопорядка в обеспечении стабильности общества и безопасности граждан. Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции. Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами. Убежден, что правоохранители и впредь будут делать все возможное для того, чтобы надежно защитить правовые основы государственного строя, нейтрализовать вызовы и угрозы для экономики и мирной жизни белорусов.