Прямой эфир

Александр Лукашенко: 2020-й, безусловно, был одним из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции

04 марта 2021 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня профессиональный праздник отмечают те, кто всегда находится на страже безопасности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: 2020-й, безусловно, был одним из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции-1

4 марта 104 года назад в Минске впервые была создана народная милиция. Эта дата впоследствии и стала «днем рождения» всей белорусской милиции. Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси. 

Александр Лукашенко: 2020-й, безусловно, был одним из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В прошедшем году особенно четко проявилась значимость органов правопорядка в обеспечении стабильности общества и безопасности граждан. Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции. Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами. Убежден, что правоохранители и впредь будут делать все возможное для того, чтобы надежно защитить правовые основы государственного строя, нейтрализовать вызовы и угрозы для экономики и мирной жизни белорусов.

Александр Лукашенко: 2020-й, безусловно, был одним из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции-7

Александр Лукашенко также поблагодарил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел за честную, безупречную службу, пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На полигоне под Брестом проходит полевой выход сил специальных операций: «Эмоции испытаны колоссальные»
04 марта 2021 08:00

На полигоне под Брестом проходит полевой выход сил специальных операций: «Эмоции испытаны колоссальные»

Иван Кубраков: уважаемые коллеги, счастья вам, здоровья, добра, всего самого-самого наилучшего
04 марта 2021 07:27

Иван Кубраков: уважаемые коллеги, счастья вам, здоровья, добра, всего самого-самого наилучшего

«Погода может сыграть злую шутку». О чём ещё нужно всегда помнить мотолюбителям?
04 марта 2021 07:10

«Погода может сыграть злую шутку». О чём ещё нужно всегда помнить мотолюбителям?