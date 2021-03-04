Иван Кубраков: уважаемые коллеги, счастья вам, здоровья, добра, всего самого-самого наилучшего

Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник 4 марта отмечают те, кто всегда стоит на страже безопасности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 марта – памятная дата для силового ведомства нашей страны. Именно в этот день 104 года назад в Минске впервые была создана народная милиция, тогда подразделение возглавил Михаил Фрунзе. Эта дата впоследствии и стала «днем рождения» всей белорусской милиции.

Тех, кто отважно борется с преступностью, а иногда и ценой собственной жизни обеспечивает безопасность граждан. Настоящую преданность профессию и своему служебному долгу сотрудники белорусской милиции продемонстрировали на фоне событий 2020 года. Только благодаря стойкости и мужеству наших правозащитников в стране удалось сохранить порядок. Сегодня в адрес личного состава свои поздравления направил министр внутренних дел.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Разрешите мне от себя лично, от руководства Министерства внутренних дел поздравить с профессиональным праздником – с Днем белорусской милиции. Уже больше века белорусская милиция стоит на страже законных интересов граждан. Нас неоднократно пытались проверить на прочность. И несмотря на сложную оперативную обстановку, несмотря на угрозы сотрудникам милиции, угрозы нашим семьям, мы выстояли. И, я считаю, с честью выполнили свои служебные обязанности. Уважаемые коллеги, счастья вам, здоровья, добра, всего самого-самого наилучшего.