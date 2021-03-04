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На полигоне под Брестом проходит полевой выход сил специальных операций: «Эмоции испытаны колоссальные»

04 марта 2021 08:00
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Новости Беларуси. На полигоне «Брестский» проходит полевой выход сил специальных операций. Отработка прыжков и тактических действий, и одна из самых зрелищных частей – стрельба артиллеристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне под Брестом проходит полевой выход сил специальных операций: «Эмоции испытаны колоссальные»-1

Отработка стрельбы прямой наводкой гаубицей Д-30 – поражение мишени в радиусе видимости. Норматив разворачивания орудия – 2,5 минуты.

На полигоне под Брестом проходит полевой выход сил специальных операций: «Эмоции испытаны колоссальные»-4

На полигоне под Брестом проходит полевой выход сил специальных операций: «Эмоции испытаны колоссальные»-6

Их десантируют с воздуха. В деле новобранцы, это их первый выход на полигон и первые прыжки с парашютами. Ряды 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в 2021 году пополнили более тысячи военнослужащих.

На полигоне под Брестом проходит полевой выход сил специальных операций: «Эмоции испытаны колоссальные»-9

Андрей Слободянюк, военнослужащий 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
Незабываемый момент. Эмоции, конечно, испытаны колоссальные. Это действительно то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь. Но в тоже время мы должны понимать, что это может произойти в любой момент и задачу мы должны выполнять всегда на отлично.

На полигоне под Брестом проходит полевой выход сил специальных операций: «Эмоции испытаны колоссальные»-12

Михаил Макарук, старший офицер 2-й гаубичной артиллерийской батареи гвардии:
Это первая стрельба у молодого пополнения, которое пришло к нам в ноябре. Тем самым они показали, что умеют обращаться с вверенным вооружением. И перестали, так сказать, бояться стрельбы.

На полигоне под Брестом проходит полевой выход сил специальных операций: «Эмоции испытаны колоссальные»-15

Десантно-штурмовые бригады считаются элитными подразделениями страны. Компетенции военнослужащих позволяют выполнять задачи любой сложности.

# Военные учения # общество # Андрей Слободянюк # Михаил Макарук # Фотофакт

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