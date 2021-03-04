На полигоне под Брестом проходит полевой выход сил специальных операций: «Эмоции испытаны колоссальные»

Новости Беларуси. На полигоне «Брестский» проходит полевой выход сил специальных операций. Отработка прыжков и тактических действий, и одна из самых зрелищных частей – стрельба артиллеристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отработка стрельбы прямой наводкой гаубицей Д-30 – поражение мишени в радиусе видимости. Норматив разворачивания орудия – 2,5 минуты.

Их десантируют с воздуха. В деле новобранцы, это их первый выход на полигон и первые прыжки с парашютами. Ряды 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в 2021 году пополнили более тысячи военнослужащих.

Андрей Слободянюк, военнослужащий 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

Незабываемый момент. Эмоции, конечно, испытаны колоссальные. Это действительно то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь. Но в тоже время мы должны понимать, что это может произойти в любой момент и задачу мы должны выполнять всегда на отлично.

Михаил Макарук, старший офицер 2-й гаубичной артиллерийской батареи гвардии:

Это первая стрельба у молодого пополнения, которое пришло к нам в ноябре. Тем самым они показали, что умеют обращаться с вверенным вооружением. И перестали, так сказать, бояться стрельбы.