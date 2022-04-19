«Упор идёт на эстетику, красоту». Что такое аэростретчинг?

Анастасия Юркевич, корреспондент:

Оторваться от земли с пользой для тела и ментального здоровья. Как при помощи аэростретчинга улучшить свою физическую форму без утомительных нагрузок? Узнаем у профессионала.

Сабина Макарская, тренер по аэростретчингу, стретчингу:

Люди стали более осознанно относится к себе, своему здоровью, уделяют больше времени правильному питанию, занятиям физической активностью, спортом. Сейчас упор идет на эстетику, красоту, что-то натуральное. Аэростретчинг и стретчинг – это в первую очередь нежность, женственность, красота. Они, конечно же, будут способствовать похудению. Также занятия стретчингом и аэростретчингом способствуют улучшению кровотока, лимфотока, убираются отеки, у нас меньше задерживается жидкость в организме, лучше становится обмен веществ, что в первую очередь влияет на сброс лишних килограммов. Почувствовать себя настоящим акробатом, избавиться от болей в спине – легко. Аэростретчинг – это и основы воздушной гимнастики, и секреты древней йоги в одном флаконе. Остаться равнодушным невозможно.

Александра Бондаренко, занимается аэростретчингом:

После первого занятия я почувствовала, что у меня страдающий вестибулярный аппарат, но в целом потом ты втягиваешься. Тебе становится легче, то есть изначально непривычно, но в дальнейшем ты чувствуешь, как тебя растягивает, тебе нравится на занятиях. Анастасия Юркевич:

Расскажите мне как новичку, каких правил нужно придерживаться на аэростретчинге? Возможно, существуют какие-то противопоказания?

Сабина Макарская:

Аэростретчинг, как и любой другой вид спорта, имеет свои противопоказания. Нам нельзя приходить на аэростретчинг, если у нас есть проблемы с давлением, раковые заболевания, глаукома, беременность на любых сроках, заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Основное правило, которое часто новички не выполняют, это гамаки. Когда мы сидим в гамаке, нельзя засовывать ноги внутрь. Не должно быть никаких украшений, которые могут зацепиться за гамак. Из правил у нас: слушать тренера, не кушать за полтора-два часа до тренировки, приходить в комфортной форме и с хорошим настроением.