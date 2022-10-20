Инновации, развитие медицины и технологий. Форум в Минске собрал более 80 участников из Беларуси и КНР
Новости Беларуси. Поиск высокотехнологичных проектов для совместной реализации, инвестиции в развитие науки, образования и производства. В Минске прошел форум «Беларусь – Китай: мост для инноваций», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Площадка собрала более 80 участников из нашей страны и КНР. Секции форума посвятили различным направлениям: от естественных наук до медицинских, аграрных и сельскохозяйственных. Такой формат позволяет участникам не только обменяться опытом, но и представить свои лучшие разработки, а также найти поддержку для инновационных проектов.
Отметим, между Минском, Чанчунем и Шанхаем установлены побратимские отношения. Так и зародилась идея форума. Первый провели в формате онлайн еще весной.
Ли Вэньсюэ, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ:
В конкурсе участвуют коллеги из разных индустриальных парков и Беларуси, и Китая, в том числе «Великий камень». Этот форум способствует сотрудничеству между Китаем и Беларусью.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
У нас очень много разработок с нашими китайскими партнерами в науке, технологиях. У нас очень много крупных промышленных предприятий работает сейчас с Китайской Народной Республикой в развитии инновационной продукции.
Столица поддерживает и развивает двусторонние связи и взаимовыгодное партнерство с различными регионами КНР. Между Мингорисполкомом и городами Китая подписано более 20 соглашений о сотрудничестве.