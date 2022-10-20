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Инновации, развитие медицины и технологий. Форум в Минске собрал более 80 участников из Беларуси и КНР

20 октября 2022 13:45
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Новости Беларуси. Поиск высокотехнологичных проектов для совместной реализации, инвестиции в развитие науки, образования и производства. В Минске прошел форум «Беларусь – Китай: мост для инноваций», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инновации, развитие медицины и технологий. Форум в Минске собрал более 80 участников из Беларуси и КНР-1

Площадка собрала более 80 участников из нашей страны и КНР. Секции форума посвятили различным направлениям: от естественных наук до медицинских, аграрных и сельскохозяйственных. Такой формат позволяет участникам не только обменяться опытом, но и представить свои лучшие разработки, а также найти поддержку для инновационных проектов.

Отметим, между Минском, Чанчунем и Шанхаем установлены побратимские отношения. Так и зародилась идея форума. Первый провели в формате онлайн еще весной.

Инновации, развитие медицины и технологий. Форум в Минске собрал более 80 участников из Беларуси и КНР-4

Ли Вэньсюэ, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ:
В конкурсе участвуют коллеги из разных индустриальных парков и Беларуси, и Китая, в том числе «Великий камень». Этот форум способствует сотрудничеству между Китаем и Беларусью.

Инновации, развитие медицины и технологий. Форум в Минске собрал более 80 участников из Беларуси и КНР-7

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
У нас очень много разработок с нашими китайскими партнерами в науке, технологиях. У нас очень много крупных промышленных предприятий работает сейчас с Китайской Народной Республикой в развитии инновационной продукции.

Инновации, развитие медицины и технологий. Форум в Минске собрал более 80 участников из Беларуси и КНР-10

Столица поддерживает и развивает двусторонние связи и взаимовыгодное партнерство с различными регионами КНР. Между Мингорисполкомом и городами Китая подписано более 20 соглашений о сотрудничестве.

# Беларусь-Китай # общество # Надежда Лазаревич # Ли Вэньсюэ # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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