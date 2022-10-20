Инновации, развитие медицины и технологий. Форум в Минске собрал более 80 участников из Беларуси и КНР

Новости Беларуси. Поиск высокотехнологичных проектов для совместной реализации, инвестиции в развитие науки, образования и производства. В Минске прошел форум «Беларусь – Китай: мост для инноваций», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Площадка собрала более 80 участников из нашей страны и КНР. Секции форума посвятили различным направлениям: от естественных наук до медицинских, аграрных и сельскохозяйственных. Такой формат позволяет участникам не только обменяться опытом, но и представить свои лучшие разработки, а также найти поддержку для инновационных проектов.

Отметим, между Минском, Чанчунем и Шанхаем установлены побратимские отношения. Так и зародилась идея форума. Первый провели в формате онлайн еще весной.