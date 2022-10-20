Узнали о работе артистов и даже заглянули в закулисье. Дети из социально-педагогических центров побывали в Белгосцирке

Новости Беларуси. Дети из социально-педагогических центров посетили Белорусский государственный цирк, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это совместный благотворительный проект Белорусского союза женщин и Белгосцирка. Главным подарком для ребят стала экскурсия по закулисью, куда обычные зрители не могут попасть. Это уникальная возможность узнать о цирке все и даже чуточку больше. А еще оценили представление: увидели работу медведей, собак и обезьян. Перед ребятами выступили воздушные акробаты, жонглеры и клоуны.

Ярославна Сидорова:

Для ребят такой поход в цирк – это самое счастье, потому что в цирке они могут увидеть людей, которых они ни разу не видели: акробатов, дрессировщиков. А также самых настоящих зверей.

Тея Капшай:

Мне очень нравится работа дрессировщиков: смотришь и сразу понимаешь, сколько сил в это вложено. И очень нравится работа гимнастов. Просто смотришь – захватывает дух.

Анастасия Туманова, администратор Белорусского государственного цирка:

Детки могут познакомиться с искусством цирка, которое такое яркое, такое светлое. Конечно же, у нас такое желание, чтобы это осталось надолго в их памяти, чтобы действительно это были коллекции детских светлых воспоминаний.