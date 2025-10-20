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В Минске введут в эксплуатацию 15 соцобъектов до конца 2025 года

20 октября 2025 18:06
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Развитие социальной инфраструктуры. До конца 2025 года в Минске планируют ввести в эксплуатацию 15 новых объектов. В том числе 4 поликлиники, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске введут в эксплуатацию 15 соцобъектов до конца 2025 года -2

Два учреждения здравоохранения откроют свои двери в комплексе «Минск Мир». Это взрослая и детская поликлиники, аналогичные медучреждения для юных минчан появятся в Лошице-9 и поселке Восточном, а также наркологический центр на улице Карвата. В этом году «Минскстрой» возводит более 300 объектов. Это здания социально-культурного и промышленного назначения, а также капитальный ремонт и строительство жилья.

В Минске введут в эксплуатацию 15 соцобъектов до конца 2025 года -4

Александр Терехов, генеральный директор ГПО «Минскстрой»:
В Минске выявлены пустующие участки, поэтому сегодня они предоставлены нам для застройки и наведения порядка, для того. Предоставлено более 120 земельных участков, на которых будет расположено более 250 индивидуальных жилых домов. Можно говорить о том, что город развивается динамично, и планы наши на будущее, на следующий год уже определены. И количество объектов, и строймонтажа будет больше, чем в этом году.

В 2025 году уже введен ряд знаковых объектов. В том числе новый корпус автобусного завода МАЗ. Также завершилась реконструкция легендарного кинотеатра «Москва».

# Строительство # Государственная социальная политика

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