Прямой эфир

Заменили более 100 тыс. кв.м асфальта. Как проходит благоустройство Первомайского района?

20 октября 2025 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Год благоустройства в Первомайском районе заменили более 100 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заменили более 100 тыс. кв.м асфальта. Как проходит благоустройство Первомайского района?-2

При этом полностью обновили бордюры, тротуары и установили современные остановочные павильоны. Привели в порядок и дворовые территории – отремонтировали 55 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Установили также более 50 модульных конструкций закрытого типа для сбора мусора. Также в районе появились новые зоны отдыха и специальные площадки для выгула собак.

Заменили более 100 тыс. кв.м асфальта. Как проходит благоустройство Первомайского района?-4

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:
Это благоприятно сказывается не только на водителе автомобильного транспорта, потому что это комфорт передвижения, но еще и безопасность. Прежде всего это эстетический вид. Немаловажно понимать, что мы еще ремонтируем ливневую канализацию, которая в последующем способствует отводу сточных вод и тоже люди обращают на это внимание, что приводится все в порядок.

С наступлением осени основные работы по асфальтированию завершаются, а коммунальные службы переходят к текущему содержанию дорог: устранению ям и уборке листвы. Также особое внимание – озеленению. Этой осенью в Первомайском районе высадят около двух тысяч деревьев и более 10 тысяч кустарников.

# Год благоустройства # Ремонт # Дороги # Вадим Передня

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске введут в эксплуатацию 15 соцобъектов до конца 2025 года
20 октября 2025 18:06

В Минске введут в эксплуатацию 15 соцобъектов до конца 2025 года

«Нужны амбициозные, энергичные действия!» О чём договорился Лукашенко с главой Мордовии?
20 октября 2025 18:04

«Нужны амбициозные, энергичные действия!» О чём договорился Лукашенко с главой Мордовии?

Прибалты откатываются до «заводских настроек» – что происходит? Объяснил Муковозчик
20 октября 2025 17:56

Прибалты откатываются до «заводских настроек» – что происходит? Объяснил Муковозчик