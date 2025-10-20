Заменили более 100 тыс. кв.м асфальта. Как проходит благоустройство Первомайского района?

В Год благоустройства в Первомайском районе заменили более 100 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При этом полностью обновили бордюры, тротуары и установили современные остановочные павильоны. Привели в порядок и дворовые территории – отремонтировали 55 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Установили также более 50 модульных конструкций закрытого типа для сбора мусора. Также в районе появились новые зоны отдыха и специальные площадки для выгула собак.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:

Это благоприятно сказывается не только на водителе автомобильного транспорта, потому что это комфорт передвижения, но еще и безопасность. Прежде всего это эстетический вид. Немаловажно понимать, что мы еще ремонтируем ливневую канализацию, которая в последующем способствует отводу сточных вод и тоже люди обращают на это внимание, что приводится все в порядок.

С наступлением осени основные работы по асфальтированию завершаются, а коммунальные службы переходят к текущему содержанию дорог: устранению ям и уборке листвы. Также особое внимание – озеленению. Этой осенью в Первомайском районе высадят около двух тысяч деревьев и более 10 тысяч кустарников.