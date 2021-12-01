Инициатива «Кибер-Партизаны» признана террористической

Новости Беларуси. Еще одна организация в Беларуси внесена в перечень террористических. По заявлению генерального прокурора, Верховный суд Беларуси признал таковым неформальное объединение «Супраціў» с входящими в него инициативами «Кибер-Партизаны», «Дружины народной самообороны – ДНС», «Буслы ляцяць».

Валерий Шуляк, начальник отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:

В данном сообществе с весны 2021 года с использованием Telegram-каналов и чатов обсуждали, прорабатывали, планировали и пропагандировали акции террористической направленности. А именно поджоги и взрывы зданий, сооружений, автотранспорта. Руководители данной организации – двое граждан Республики Беларусь, проживающие в настоящее время на территории Соединенных Штатов Америки. Решение суда вступило в законную силу. С этого времени деятельность названной организации на территории страны запрещена. Вербовка, содействие и участие в ней повлекут наступление уголовной ответственности.