«Взрослым будет что вспомнить из своего детства». В Новополоцке открыли выставку советских ёлочных игрушек

Елочные игрушки, новогодние поздравительные открытки, гирлянды. Всего более 150 предметов, относящихся к 1960-1980-м годам. Кстати, экспонаты не бутафорские. У каждого своя история. Часть предметов взята из фондов музея, а некоторые приносили сами горожане и сотрудники.

Александр Климято, младший научный сотрудник Музея истории и культуры Новополоцка:

В названии нашей выставки «Старый Новый год» такой оксюморон – Старый Новый год. Многим детям непонятно, как что-то новое может быть старым. Таким образом, мы решили рассказать, как такое может быть. Взрослым будет что вспомнить из своего детства, юности – посмотреть на старые фотографии, елочные игрушки, которые могут вызвать теплые воспоминания. А для детей – узнать что-то новое из жизни их родителей, бабушек и дедушек.