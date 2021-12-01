«Взрослым будет что вспомнить из своего детства». В Новополоцке открыли выставку советских ёлочных игрушек

Новости Беларуси. Ностальгическую выставку о советской эпохе представил Музей истории и культуры Новополоцка. Там создали антураж гостиной накануне Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ностальгическую выставку о советской эпохе представил Музей истории и культуры Новополоцка. Там создали антураж гостиной накануне Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елочные игрушки, новогодние поздравительные открытки, гирлянды. Всего более 150 предметов, относящихся к 1960-1980-м годам. Кстати, экспонаты не бутафорские. У каждого своя история. Часть предметов взята из фондов музея, а некоторые приносили сами горожане и сотрудники.
Александр Климято, младший научный сотрудник Музея истории и культуры Новополоцка:
В названии нашей выставки «Старый Новый год» такой оксюморон – Старый Новый год. Многим детям непонятно, как что-то новое может быть старым. Таким образом, мы решили рассказать, как такое может быть. Взрослым будет что вспомнить из своего детства, юности – посмотреть на старые фотографии, елочные игрушки, которые могут вызвать теплые воспоминания. А для детей – узнать что-то новое из жизни их родителей, бабушек и дедушек.
Примечательно, что в интерьере советской эпохи есть предметы, которые старше самого Новополоцка. Например, фигурка Деда Мороза, которого выпустили к новому 1952 году.