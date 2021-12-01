Минобороны Польши заявило, что белорусские пограничники обстреляли их осветительные мачты. Разбираемся, возможно ли такое

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе у пункта пропуска «Брузги», рассчитывая на положительную реакцию Евросоюза в предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, ждать готовы не все. Увидев истинное лицо европейской демократии, испытав на себе прелести польского гостеприимства, многие возвращаются на родину.

Уже более трех недель белорусы оказывают поддержку попавшим в ловушку беженцам. С наступлением первых холодов люди особенно нуждаются в теплой одежде. В транспортно-логистический центр, где временно размещены иностранцы, поступило более 110 тонн гуманитарной помощи. 30 ноября здесь появился стационарный медицинский пункт. Последняя информация у нашего корреспондента Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодня беженцам примерно на час раньше обычного привезли горячий чай и кашу, выдавали обеденные продуктовые наборы и медицинские маски. Большинство людей предпочитают оставаться в логистическом центре, где тепло. Температура там около 16-18 градусов. Даже при большем минусе на улице эта температура будет соблюдаться.

Сергей Шуманский:

Пока Беларусь оказывает всевозможную помощь, Польша продолжает обострять ситуацию на границе. Сегодня Министерство обороны Польши выдало очередной фейк, якобы белорусские пограничники обстреляли из пневматического оружия осветительные мачты, которые находятся глубоко на территории Польши. Это выглядит немного странным. Во-первых, люди, которые хоть немного разбираются и стреляли из пневматического оружия, должны понимать, что дальность и прицельность стрельбы из пневматики составляет максимум около 70 метров. Даже спортивные соревнования проводятся на дистанции до 50 метров.