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Информационные акции, посвящённые профилактике заболеваний, проводят в Минске

01 февраля 2024 17:33
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Новости Беларуси. Получить консультацию специалиста и узнать, как эффективно сохранить свое здоровье. Информационные акции, посвященные профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, проводят в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Информационные акции, посвящённые профилактике заболеваний, проводят в Минске-1

Так, очередную информационную встречу провели в Территориальном центре соцобслуживания населения Фрунзенского района. С сотрудниками и подопечными пообщались представители городского центра гигиены и эпидемиологии. В формате «вопрос-ответ» обсудили насущные темы. Это здоровое питание, физическая активность, профилактика различных заболеваний.

Информационные акции, посвящённые профилактике заболеваний, проводят в Минске-4

Людмила Волосарь, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Вопросы, которые поступили, это были вопросы из собственного практического опыта о том, какие вакцинации профилактические получал человек, стоит ли ему продолжать вакцинацию, какие типы вакцин на сегодня используются, какие есть возможности для дополнительной вакцинации.

Информационные акции, посвящённые профилактике заболеваний, проводят в Минске-7

Татьяна Куиш, директор Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района:
Люди приходят из поликлиники, мы ходим в магазины, аптеки, там мы можем заразиться, и в легкой форме наш социальный работник может принести подопечному это заболевание. Грипп это очень серьезно. И мы всячески ограждаем наших подопечных.

Информационные акции, посвящённые профилактике заболеваний, проводят в Минске-10

В центре работают 65 сиделок. За каждой закреплено по 13 подопечных. В основном помогают людям пожилого возраста. На следующем этапе акции поговорят о предотвращении развития инфекционных заболеваний. Проводить встречи будут до 2 февраля.

# Заболевания # общество # Людмила Волосарь # Татьяна Куиш # Новости Минска и Минской области

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