Информационные акции, посвящённые профилактике заболеваний, проводят в Минске

Новости Беларуси. Получить консультацию специалиста и узнать, как эффективно сохранить свое здоровье. Информационные акции, посвященные профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, проводят в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, очередную информационную встречу провели в Территориальном центре соцобслуживания населения Фрунзенского района. С сотрудниками и подопечными пообщались представители городского центра гигиены и эпидемиологии. В формате «вопрос-ответ» обсудили насущные темы. Это здоровое питание, физическая активность, профилактика различных заболеваний.

Людмила Волосарь, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Вопросы, которые поступили, это были вопросы из собственного практического опыта о том, какие вакцинации профилактические получал человек, стоит ли ему продолжать вакцинацию, какие типы вакцин на сегодня используются, какие есть возможности для дополнительной вакцинации.

Татьяна Куиш, директор Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района:

Люди приходят из поликлиники, мы ходим в магазины, аптеки, там мы можем заразиться, и в легкой форме наш социальный работник может принести подопечному это заболевание. Грипп – это очень серьезно. И мы всячески ограждаем наших подопечных.