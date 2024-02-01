«Мой выбор – моя профессия»: воспитанники детского дома посетили МАЗ

Профориентационный проект «Мой выбор – моя профессия» проводят для воспитанников минских детдомов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ребята знакомятся с работой крупных предприятий города. Так, на Минском автомобильном заводе побывали 20 мальчиков и девочек из детского дома № 5.

Они своими глазами увидели, как работают цеха промышленного гиганта. Возможно, кто-то в будущем захочет связать свою жизнь с машиностроением. После экскурсии дети смогли задать вопросы руководству завода и Мингорисполкома. А представители учреждений образования рассказали о специальностях машиностроительного профиля, проходных баллах и плюсах профессии.

Юлия Жабрун, воспитанница детского дома № 5:

Показали, как собираются грузовики, автобусы, машины. Мне интересна история, как открылся этот завод, с чего все это началось.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Посещая детские дома на Новый год, мы увидели деток, которые уже в возрасте 9-го, 10-го, 11-го классов, которые стали задавать вопросы: где можно трудоустроиться, какую профессию выбрать? И мы поняли, что есть ниша, которой нам нужно заняться. Мы пообщаемся с детьми, поймем их приоритеты и обязательно пригласим и завезем на любое предприятие Минска и не только.