От робототехники до работы с 3D-принтером. Как в школах готовят будущих инженеров?

Дать школьникам не только хорошие знания, но и понимание, куда двигаться дальше и где в будущем будет востребован их труд. Это одна из задач, которая стоит перед системой образования. И в Год качества на это особый акцент. Сегодня в школах уделяют немало внимания вопросам профориентации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Помогают в этом профильные классы. Например, инженерные. Для ребят разработаны специальные учебные программы, закупается современное оборудование. Такой подход положительно сказывается на заинтересованности детей. Как сегодня повышают качество образования, узнала Дарья Авсюк.

Даниил Дропа всегда увлекался роботами и сборкой конструкторов. Для таких ребят, как он, открытие инженерного класса – настоящий подарок. Как только появилось новое направление, мальчишка в числе первых решил осваивать азы важной профессии.

Даниил Дропа, ученик средней школы № 52:

Мне очень нравится этот класс, потому что здесь есть урок робототехники дополнительный, где мы можем создавать из LEGO разных роботов и потом их программировать. А в будущем я хочу стать инженером-программистом. Возможно, в будущем роботы будут помогать людям создавать что-то новое.

Татьяна Сикирицкая, заместитель директора по учебной работе средней школы № 52:

Тут происходит объединение различных предметов: математика, информатика, физика. Особенно это очень важно для учащихся начальных классов, потому что информатику и физику ребята будут изучать только в шестом классе, и благодаря этим занятиям ребятам можно заложить основу.