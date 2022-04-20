28 лет назад вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ

20 апреля отмечается День китайского языка

Сегодня, 20 апреля, отмечается День китайского языка. Он установлен ООН в память об основателе китайской письменности Цан Цзе. Письменный китайский язык – один из самых сложных в мире. Чтобы выразить все его богатство, используется около 80 тысяч иероглифов. Впрочем, для повседневного обихода хватает 3-5 тысяч символов. Кроме того, это один из самых древних языков. Китайский является государственным языком КНР, Тайваня и Сингапура. Всего же в мире на нем говорят более 1,3 миллиарда человек. 20 апреля 1841 года опубликовали первый в истории детективный рассказ

Новая эпоха в литературе началась в этот день в 1841 году. Опубликовали первый в истории детективный рассказ – «Убийство на улице Морг» Эдгара По. Именно с этого произведения принято начинать отсчет развития детективного жанра. Писатель создал не только новый жанр, но его основную схему – загадка-расследование-объяснение – и его основные сюжеты, которые до сих пор используют авторы детективов. Это и бытовая разборка, и маньяк-убийца, и шантаж, и «шпионские игры». Сегодня произведениями детективного жанра зачитываются миллионы человек. 20 апреля 1994 года вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ

Договор о коллективной безопасности государств СНГ вступил в силу 20 апреля 1994 года. На сегодняь в ОДКБ входят 6 государств: Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Цели организации – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-участников. 120 лет назад в Париже открылась выставка современного искусства, давшая название стилю ар-нуво

В этот день 120 лет назад в Париже открылась выставка современного искусства, давшая название стилю ар-нуво, также известного как модерн. За 7 месяцев выставку посетило более 50 миллионов человек. Публика осталась в полном восторге не только от экспонатов, но и от великолепно выполненных в ар-нуво залов. Этот стиль стремился привнести прекрасное и изящное во все сферы деятельности человека. В архитектуре модерн особенно ярко проявился в отказе от строгих четких линий и углов в пользу природных контуров и цветовых сочетаний, а также большей декоративности и художественности в деталях оформления. 20 апреля у православных христиан Великая Среда

У православных христиан сегодня Великая Среда. Этот день посвящен земным страданиям Христа. Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 сребреников. В церковной службе сребролюбию Иуды противопоставляется бескорыстие женщины-грешницы, помазавшей Господа драгоценным миро. Среда – это середина Страстной недели, поэтому верующие вовсю готовятся к Пасхе – настраиваются морально, начинают приводить в порядок дом. 20 апреля было установлено два спортивных рекорда

20 апреля было установлено как минимум два спортивных рекорда. Один – в 1986 году баскетболистом Майклом Джорданом, заработавшим в одном матче плей-офф НБА 63 очка. Другое достижение весьма сомнительно: в 1960 году футболисты «Пахтакора» забили три мяча в собственные ворота, установив в истории чемпионатов СССР рекорд по автоголам. 20 апреля стартует бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро