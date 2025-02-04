Жизнь или хороший улов? Ветеран столичной милиции спас тонущего рыбака
ОСВОД предупреждает: несмотря на мороз, лед на реках и озерах недостаточно прочен. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от выхода на акваторию. В первую очередь это касается рыбаков. Однако это не мешает им рисковать своей жизнью ради улова. Так недавно на Минском море ветеран столичной милиции спас тонущего рыбака.
История, которая едва не обернулось трагедией, в сюжете Михаила Ракутина.
Михаил Ракутин, корреспондент:
С наступлением холодов ежедневно десятки рыболовов проводят все свободное время на акваториях. А ведь лед коварен и таит в себе множество опасностей. И так легко в один миг оказаться под водой.
В один из зимних дней ветеран уголовного розыска Центрального РУВД Глеб Котельников также отправился порыбачить. Он удильщик со стажем 40 лет. Не понаслышке знает, какую опасность может таить в себе зимнее увлечение. Поэтому взял с собой веревку, а перед выходом на лед измерил его толщину. Рядом на горизонте увидел такого же рыболова-любителя. Но с наступлением сумерек силуэт исчез. Лишь в 150 метрах от берега был заметен мигающий свет фонарика. Заподозрив неладное, наш герой начал аккуратно продвигаться вперед.
Глеб Котельников:
У него были спасалки – это такие пластиковые ручечки со штырями металлическими. Ими можно подтягивать себя на лед, но у него не получалось почему-то себя вытянуть, видимо намокла одежда и слишком тяжелый он был или лед проламливался.
С каждым шагом ощущалось, что лед становится все тоньше. Приближаясь, он увидел: тот самый сосед по ловле провалился. Самостоятельно выбраться не смог и лишь фонариком подавал сигналы. Глеб Котельников признается, не растеряться ему помогли опыт и холодная голова. Он осторожно вытащил рыбака и помог добраться до берега. Четкие и правильные действия спасли жизнь человеку.
Подробности в видео.