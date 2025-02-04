Жизнь или хороший улов? Ветеран столичной милиции спас тонущего рыбака

ОСВОД предупреждает: несмотря на мороз, лед на реках и озерах недостаточно прочен. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от выхода на акваторию. В первую очередь это касается рыбаков. Однако это не мешает им рисковать своей жизнью ради улова. Так недавно на Минском море ветеран столичной милиции спас тонущего рыбака.

Михаил Ракутин, корреспондент:

С наступлением холодов ежедневно десятки рыболовов проводят все свободное время на акваториях. А ведь лед коварен и таит в себе множество опасностей. И так легко в один миг оказаться под водой.

В один из зимних дней ветеран уголовного розыска Центрального РУВД Глеб Котельников также отправился порыбачить. Он удильщик со стажем 40 лет. Не понаслышке знает, какую опасность может таить в себе зимнее увлечение. Поэтому взял с собой веревку, а перед выходом на лед измерил его толщину. Рядом на горизонте увидел такого же рыболова-любителя. Но с наступлением сумерек силуэт исчез. Лишь в 150 метрах от берега был заметен мигающий свет фонарика. Заподозрив неладное, наш герой начал аккуратно продвигаться вперед.