Индивидуальный подход – чем санаторий «Ружанский» готов порадовать гостей, объяснила эксперт

Существует немало вариантов идеального отпуска. Кто-то хочет поваляться на пляже, кто-то – культурно обогатиться, а кто-то мечтает наконец-то уединиться где-нибудь в природной глуши. Но что делать тем, кто желает совместить в отдыхе сразу несколько факторов? Ответ прост: отправиться в белорусские санатории. Об этом говорим сегодня с гостьей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Нашилова, начальник управления реализации ОАО «Санаторий «Ружанский». Юрий Царев, ведущий:

Расскажите, чем в этом сезоне «Ружанский» радует своих гостей?

Екатерина Нашилова, начальник управления реализации ОАО «Санаторий «Ружанский»:

В этом сезоне мы прошли глобальную модернизацию. Модернизация коснулась пяти основных аспектов. Вообще, сейчас «Ружанский» – это не просто классический санаторий. Это огромная медицинская база. То есть мы выступаем как курортно-реабилитационный центр, классический санаторий и СПА-центр, потому что в 2025 году мы обновили свою аквазону. Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите, какую модернизацию прошли в сфере медицинского обслуживания? Екатерина Нашилова:

Во-первых, мы закупили новое современное медицинское оборудование. Также мы не стоим на месте и стараемся запускать какие-то новые процедурные кабинеты, объекты. Сейчас в санатории ведется прием по таким реабилитационным направлениям, как ортопедия, кардиология, травматология, гинекология, стоматология, лабораторная, функциональная и ультразвуковая диагностика.

Юрий Царев:

Что касается аквазоны, чем она модернизирована и отличается от прошлой? Екатерина Нашилова:

Сегодня наша аквазона представлена 12 саунами и банями, 9 бассейнами, 4 из них под открытым небом. У нас в нашей аквазоне есть огромнейший тренажерный зал. Мы не забываем про наших детей, у нас огромный аквапарк. На первом этаже у нас расположен аквапарк, на втором этаже есть такая тропа «Скульптор тела». То есть мамочки могут оставить своих детей в аквапарке в то время, когда для них наши сотрудники будут делать какие-то релаксирующие процедуры. Тропа «Скульптор тела» неспроста так называется. Женщины, которые хотят привести себя в форму, с удовольствием это смогут сделать даже с детьми. Помимо всего этого, у нас есть в СПА-зоне рекреация солнечной лужайки. Те, кто зимой не могут позволить себе жаркие страны, могут это позволить именно у нас в «Ружанском». У нас есть массажный салон очень большой, галокамеры, янтарная комната с релаксирующим эффектом.

Александр Стасевич, ведущий:

Не похудею ли я? Что с едой? Говорят, появилась шведская линия? Екатерина Нашилова:

Да. Значит, смотрите, мы долго думали, как нам быть. Все-таки хотелось бы, чтобы все люди наши, отдыхающие были довольны. Мы все-таки решили остановиться, сделали такой комбинированный подход к нашим гостям. Мы решили остановиться на шведской линии. Шведская линия – это у нас, значит, обеденный зал, где каждый наш гость приходит на любой прием пищи и пользуется нашей шведской линией. Но также мы не забыли про заказное меню. У нас на территории санатория имеется кафе ресторанного типа, где каждый гость может воспользоваться данным кафе. То есть заказать любое блюдо на свой вкус, то ли русской, то ли белорусской кухни. Конечно, наши люди должны понимать, что это все-таки будет не совсем правильное, диетическое питание, нежели у нас на шведской линии в обеденном зале.

Юрий Царев:

Но некоторые, наоборот, хотят избежать диетического питания во время отпуска. Вопрос сразу же такой возникает: что с номерным фондом? Потому что такое предложение, мне кажется, клиенты должны просто броситься сразу занимать места. Хватит ли мест на всех? Екатерина Нашилова:

Конечно, мест хватит на всех. Конечно, еще хотелось бы подчеркнуть, что модернизация коснулась и номерного фонда, и инфраструктуры. Что касаемо номерного фонда, мы не стоим на месте, продвигаемся. Мы стараемся сделать новые дизайн-проекты под наших гостей, современные тенденции и требования. Главная наша цель – чтобы каждый гость, который вновь приезжает к нам, попадал в новую для себя обстановку. То есть чтобы все номера не были похожи друг на друга. Что касаемо инфраструктуры, наш санаторий обновляется. Мы сейчас занялись перекраской всех наших внешних фасадов. Мы их перекрашиваем под цвет зимнего дворца.

Александра Каштанова:

Но если кто-то не был никогда в санатории и считает, что там скучно. Знаете, говорит, что там только процедуры, есть нечего. Сегодня мы убеждаемся, что все иначе. Какая развлекательная программа ждет гостей? Екатерина Нашилова:

Развлекательная программа – у нас есть в санатории специальный отдел культурно-досуговой организационной работы, который старается работать на наших гостей. То есть мы приглашаем разных наших певцов белорусских. Также мы делаем своими силами какие-то конкурсные программы, концерты. То есть в санатории есть чем заняться не только людям в пожилом каком-то возрасте, но также и молодым семьям. Которые в основном наш санаторий и выбирают сейчас – молодые пары с семьями. То есть это не только будет отдых для взрослых, но и мы стараемся над детской программой. Приглашаем выездные цирки, анимации в санатории также присутствуют.

Юрий Царев:

Насколько я понимаю, санаторий развиваются по трем основным направлениям. Это и классический санаторий, и курортно-реабилитационный, и СПА-центр. Какие направления являются приоритетными или они все, в принципе, дополняют друг друга, образуют такой симбиоз? Екатерина Нашилова:

Вообще, все три направления между собой как-то сплетены. Когда была пандемия, на базе нашего санатория открылся реабилитационный центр. Первые в республике получили лицензию на реабилитацию и тем самым стали уже постепенно заниматься. То есть, конечно, люди приезжают с целью разной к нам. Кто-то приезжает именно для того, чтобы оздоровиться, покупая какой-то комплект для себя процедур. Кто-то приезжает просто для того, чтобы отдохнуть даже на той аквазоне, посетить наши культмассовые мероприятия. Конечно, кто-то приезжает с семьями для того, чтобы уделить внимание не только себе, но и также своим деткам.