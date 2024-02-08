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«Индивидуальная программа для каждого предприятия». Виталий Брель о патриотической акции «Мы вместе. Нас миллионы!»

08 февраля 2024 08:46
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«Мы вместе. Нас миллионы!» При поддержке Мингорисполкома 31 января в столице стартовала культурно-патриотическая акция, которая призвана сплотить и объединить белорусский народ в преддверии важного события республиканского масштаба – единого дня голосования.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Александр Меженный, ведущий:
Для чего предназначена эта акция?

«Индивидуальная программа для каждого предприятия». Виталий Брель о патриотической акции «Мы вместе. Нас миллионы!»-1

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В первую очередь, это просветительная акция, чтобы познакомить наших избирателей с ближайшей политической кампанией, с выборами. Могу отметить, что в 2022 году мы апробировали данный проект. Там участвуют лидеры мнений, руководители предприятий, звезды белорусской эстрады. Такой мини-концерт, который проходит прямо в цеху на предприятии, для этого не выбирается сцена. В доверительной обстановке проходит общение. Этот проект был интересен для людей, сегодня он стартовал и продлится до 24 февраля.

Здесь проговаривается, что такое единый день голосования, какие этапы проходят, обсуждаются какие-то важные события о нашей стране, что сегодня Год качества, что этот год посвящен 80-летию освобождения Беларуси, далее идет выступление артистов. Они не только поют, но могут и пообщаться.

Подробности в видео.

# Выборы в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Александр Меженный # Александра Каштанова # Виталий Брель

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